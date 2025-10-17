Φοινικούντα: «Έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί» – Η περιγραφή της συντρόφου του ανιψιού για τις πρώτες στιγμές μετά το διπλό φονικό

Αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της συντρόφου του ανιψιού του 68χρονου, η οποία ήταν αυτήκοος μάρτυρας του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα. Μάλιστα η ίδια εργαζόταν στην επιχείρηση του 68χρονου.

Σημειώνεται ότι ο ανιψιός του επιχειρηματία και η σύντροφός του, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο του 33χρονου, πέρασαν το μεσημέρι της Παρασκευής την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου της Καλαμάτας. Ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες και να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο 33χρονος, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον εργοδότη του 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», στην κατάθεση που έδωσε στο Αστυνομικό Τμήμα Πήλου είπε ότι την στιγμή της δολοφονίας μιλούσε με την μητέρα της ενώ κατευθυνόταν στο εστιατόριο του κάμπινγκ.

«Καθώς μιλούσαμε στο τηλέφωνο με την μητέρα μου άκουσα κάποια δυνατά μπαμ και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει γιατί ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί και όχι πυροτεχνήματα. Κλείνω λοιπόν το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω μπροστά μου τον φίλο μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας “Βοήθεια, πάρτε το 100”. Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε ότι “έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί”. Ο Σ.Κ. που έχει νοικιάσει το εστιατόριο, πήρε την αστυνομία και είπε τι είχε συμβεί γιατί ο φίλος μου δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει. Ήταν πολύ αναστατωμένος και προσπαθούσε να διώξει τον κόσμο που βρισκόταν πάνω από το πτώμα του επιστάτη που ήταν σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη ρεσεψιόν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ στην συνέχεια πήγα και πάλι στο εστιατόριο για να ηρεμήσω λίγο γιατί είχα αναστατωθεί και έπειτα από λίγο πήγα έξω από τη ρεσεψιόν και ήρθε η Αστυνομία και το ασθενοφόρο. Ο Δ. ήταν σε σοκ και δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Ακόμα και σήμερα δεν έχω συζητήσει με τον Δ. λεπτομέρειες για ό,τι έγινε γιατί δεν θέλει να μιλήσει, κάθε φορά που η κουβέντα πάει εκεί, ταράζεται. Το μόνο που ΄μου έχει πει είναι ότι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν ήταν νεαρός και ξανθός».

«Ο 68χρονος δεν ήταν εύκολος άνθρωπος, τσακωνόταν πολύ εύκολα»

Η σύντροφος του ανιψιού με τον οποίο διατηρούν σχέση εδώ και 4 χρόνια ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν τα δύο θύματα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτη, είχαν διαφορές με κάποιους.

«Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ο 68χρονος δεν ήταν πολύ εύκολος άνθρωπος. Τσακωνόταν πολύ εύκολα με τον κόσμο, είτε πελάτες είτε εργαζόμενους που έπαιρνε για διάφορες δουλειές. Ο επιστάτης από την άλλη ήταν πιο ήρεμος και έκανε πλάκα. Αλλά στην προσπάθειά του να κάνει πλάκα έλεγε χοντράδες και μερικές φορές προστυχιές. Τα δύο θύματα γενικά ειρωνεύονταν πολλές φορές τους πελάτες και τους έφερνα σε δύσκολη θέση. Ο 68χρονος ήταν ισχυρογνώμων και νόμιζε ότι σε όλα έχει δίκιο και αυτό πολλές φορές οδηγούσε σε τσακωμό. Εγώ προσπαθούσα να μην έρχομαι σε σύγκρουση μαζί του και κάθε φορά που έβλεπα ότι πάει να γίνει κάτι τέτοιο, έκανα πίσω» κατέθεσε.

«Ο 68χρονος είχε τσακωθεί με την ανιψιά του για ένα σπίτι»

Η 22χρονη φίλη του ανιψιού, αναφερόμενη στα κληρονομικά της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατέθεσε ότι ο 68χρονος είχε τσακωθεί με την ανιψιά του το καλοκαίρι του 2024 για ένα σπίτι που της είχε παραχωρήσει ο σύντροφός της έπειτα από προτροπή του θύματος.

«Επειδή η ανιψιά του 68χρονου ήθελε αν κάνει κάποιες αλλαγές στο σπίτι και ο 68χρονος δεν ήθελε, τσακώθηκαν και από τότε δεν μιλούσαν και ο 68χρονος έλεγε ότι “τελικά η ανιψιά μου ήταν ένα τέρας, αχάριστη και δεν ήταν καλός άνθρωπος”» είπε η 22χρονη.

Η μάρτυρας είπε ακόμα στην κατάθεσή της ότι δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να ήθελε να κάνει κακό στον 68χρονο θείο του συντρόφου της. «Δεν είχα καταλάβει κάτι το διάστημα που δούλευα στο κάμπινγκ, ούτε ο σύντροφός μου μου είχε πει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο στο έγκλημα αυτό».