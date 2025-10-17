Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τι έδειξε η καταγραφή της Eφορείας Αρχαιοτήτων – «Κανένα από τα κειμήλια δεν φαίνεται να έχει απομακρυνθεί, το άγαλμα δεν υπάρχει πουθενά»

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων

Νέες πληροφορίες προκύπτουν για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.

της Μαρίας Πασαλίδου 

Όπως έγινε γνωστό, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, περίπου έναν μήνα νωρίτερα, ο μέχρι πρότινος Ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου, ο ιερομόναχος βοηθός του και άλλοι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για αρχαιοκαπηλία, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Τι έδειξε η απογραφή 

Στο μεταξύ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, προχώρησε σε επίσημη απογραφή-καταγραφή των κειμηλίων στον χώρο της Ιεράς Μονής έπειτα από εντολή της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. «Κανένα από τα κειμήλια δεν φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τη Μονή», τονίζει μιλώντας στο enikos.gr, o κ. Γιώργος Μπέσκος, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

«Τώρα, εξετάζουμε να δούμε εάν οι εικόνες προέρχονται από άλλου. Έχουμε κάνει έγγραφα σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Μητρόπολης με συνημμένο φωτογραφικό υλικό, για να δούμε, εάν οι εικόνες που παρουσίασε και η αστυνομία στη δικογραφία, προέρχονται από εκκλησίες, μετόχια ή μοναστήρια της Ιεράς Μονής, που είναι μέσα στον βοηθητικό κύκλο υποστήριξης», σημείωσε ακόμη ο κ. Μπέσκος.

Όσον αφορά το πόσο αναμένεται να διαρκέσει η εν λόγω έρευνα της αναζήτησης του τόπου προέλευσης των ιερών κειμηλίων, ο νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης υπογράμμισε: «Περιμένουμε, έχουμε βάλει προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα, για να τα μαζέψουμε όλα και να δούμε τι έχει γίνει».

Μέγα Σπήλαιο, Καλάβρυτα, μοναστήρι αρχαιοκαπηλία

Μυστήριο με το άγαλμα – «Δεν υπάρχει πουθενά»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηγούμενος, φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι είχε στην κατοχή του μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος ύψους περίπου 2 μέτρων και ήθελε, μάλιστα, να το βγάλει στο «σφυρί» έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος ο Ηγούμενος φέρεται να είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές, πως το άγαλμα ήταν θαμμένο σε χωράφι. Μετά τον εν λόγω ισχυρισμό, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, χωρίς όμως να βρουν κάτι.

«Αυτό το άγαλμα δεν υπάρχει πουθενά. Είναι αστείο αυτό που ακούστηκε. Θεωρώ ότι το είπε για να παρακινήσει το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κανένα άγαλμα, ούτε κάποια μαρτυρία που να συνδέεται με αυτό, ούτε έχει αναφερθεί ποτέ ότι υπήρχε άγαλμα» επισήμανε ο κ. Μπέσκος, εξηγώντας ότι «ένα άγαλμα ύψους 1,80 θα φαινόταν κάπου με τόσους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν».

Μέγα Σπήλαιο, Καλάβρυτα, μοναστήρι αρχαιοκαπηλία

«Δεν συνδέεται με την Σπάρτη»

Ακόμη, όπως είχε αναφερθεί όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, μια εικόνα και ένα Ευαγγέλιο που βρέθηκαν στην κατοχή του ηγούμενου, φέρεται να είχαν κλαπεί από μονή στη Σπάρτη.

Σύμφωνα με τον κ. Μπέσκο, πάντως, «με μια πρώτη εκτίμηση δεν συνδέεται με την Σπάρτη, φαίνεται πως δεν έχει καμία σχέση». 

Στην περίπτωση που οι έρευνες ολοκληρωθούν και δεν διαπιστωθεί ότι τα ιερά κειμήλια λείπουν από κάποια άλλη μονή ή εκκλησία, ο νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανέφερε ότι «δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στην ποινική μεταχείριση». «Θα πρέπει βασικά, αυτές οι εικόνες που βρέθηκαν να εξεταστούν για να δούμε και την αρχαιολογική και οικονομική τους αξία. Άλλο μια εικόνα που είναι από το 1.200 και άλλο μια πιο νέα εικόνα», τόνισε.

Μέγα Σπήλαιο, Καλάβρυτα, μοναστήρι αρχαιοκαπηλία

Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης 

Υπενθυμίζεται ότι για την αποκάλυψη της υπόθεσης, καθοριστική ήταν η συμβολή ενός αστυνομικού που εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης, ο οποίος ενδιαφερόταν για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα ο ηγούμενος να “πέσει” στην παγίδα του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψη ενός κτηνοτρόφου στην Κορινθία, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα και να επιχείρησε να πουλήσει αρχαία νομίσματα. Τότε, στέλεχος της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσποιήθηκε τον ενδιαφερόμενο, έκλεισε ραντεβού εξωτερικά της μονής, όπου συναντήθηκε με τον ηγούμενο και τον μοναχό. Εκείνοι είχαν σε σακούλες εικόνες και Ευαγγέλια προς πώληση.

Δείτε την ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση.

