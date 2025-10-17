ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας πάντα στήριζε πολυμερή σχήματα» – Ποιες χώρες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΥΠΕΞ

«Ή Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο» τονίζουν διπλωματικές πηγές αναφερόμενες στο πολυμερές σχήμα κρατών για συνεννόηση σε ζητήματα όπως οι θαλάσσιες ζώνες, για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Οι διπλωματικές πηγές επικαλούμενες τα όσα ανάφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή σημείωσαν ότι «κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η Ελλάδα για συνάντηση παράκτιων χωρών της περιοχής μας. Η Ελλάδα ανέκαθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης πως «η πρόταση ενός Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5 περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Και ως θεματικές το μεταναστευτικό, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά».

Και κατέληξαν: «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο επιδιώκουμε την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη».

