Λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη γέμισε… φαντάσματα – Δείτε φωτογραφίες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα

Μικρά και μεγαλύτερα φαντάσματα κρέμονται από την οροφή του λεωφορείου – φιγούρες με γκρίζα μαλλιά και φαρδιά, φθαρμένα και λερωμένα ρούχα – σ’ ένα τοπίο κάπως απόκοσμο, που παραπέμπει σε σκηνή κινηματογραφικής ταινίας τρόμου.

Δεν έχει όμως καμία σχέση μ αυτήν, αλλά για το σκηνικό μέσα στο λεωφορείο ΚΤΕΛ της γραμμής 57 που έχει «σκηνοθέτη, παραγωγό» και πρωταγωνιστή τον οδηγό του, Μάνο Κατσικά, γνωστό πλέον για τις μεταμορφώσεις του λεωφορείου – καθώς κάθε εποχή βάζει την πινελιά του. Έτσι, δεν θα μπορούσε να λείπει και από το φετινό Halloween!

Ο ίδιος σίγουρα δεν φοβάται τα φαντάσματα, γιατί εδώ και λίγες μέρες περνάει πολλές ώρες συνταξιδεύοντας μαζί τους, ενώ οι επιβάτες της γραμμής τα βλέπουν αναμφίβολα με… άλλο μάτι και μπαίνοντας στο μέσο μαζικής μεταφοράς περνούν σε μια άλλη …διάσταση.

Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα

«Πλέον μας έχουν μάθει και περιμένουν από εμάς τον στολισμό», λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις εικόνες, έδωσε πάλι τον καλύτερό του εαυτό και μετέφερε το Halloween στο εσωτερικό του λεωφορείου.

Έχουμε στολίσει τα τζάμια, το παρμπρίζ, τις θέσεις, το πάτωμα – όλα παραπέμπουν στον εορτασμό που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στη χώρα μας, έστω και δειλά… Οι νέοι ειδικά ενθουσιάζονται· οι παλιότεροι ρωτούν τι σημαίνουν όλα αυτά… και κυρίως πώς συνδυάζονται με τη δική μας κολοκύθα που έχει το χαρακτηριστικό, τρομακτικό χαμόγελο.

Το βράδυ, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο …παράξενη. Στο ημίφως, με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, νιώθεις πως δίπλα σου μπορεί να καθίσει η Wednesday από την Οικογένεια Άνταμς… και να κατέβει στην επόμενη στάση.

«Η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, φορτωμένη, με άγχος από τον κόσμο, και πετυχαίνουμε κάθε μέρα να κάνουμε τον κόσμο – στο διάστημα που βρίσκεται εντός του λεωφορείου – να χαμογελά και να φεύγει χαρούμενος. Ο κόσμος μένει έκθαμβος, λέει τα καλύτερα», αναφέρει ο κ. Κατσικάς που προετοιμάζει ήδη τον επόμενο(εσωτερικό) διάκοσμο για τα Χριστούγεννα.

Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα Λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, φαντάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

S&P Global Ratings: Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο – Ποιες είναι οι προβλέψεις

Αμειβόμενη μαθητεία σε Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Έχει χρώμα η σκοτεινή ύλη; Το μυστηριώδες υλικό ίσως αφήνει κόκκινα και μπλε «αποτυπώματα» στο φως – Τι έδειξε νέα μελέτη

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home
περισσότερα
16:12 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Στα άδυτα του σκοτεινού «Δικτύου 764»: «Θέλω να αυτοκτονήσω» – Ο φερόμενος Ελληνοαμερικανός αρχηγός και οι φρικιαστικοί διάλογοι

Ένα νούμερο που φαίνεται ακίνδυνο. Αυτό που κρύβει όμως ένας φαινομενικά συνηθισμένος αριθμός,...
15:42 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται από την αγορά το σταφιδοκέικ «The Cookie Masters»

«Σταφιδοκέικ» ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Σύμφωνα με σχετ...
15:30 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – Πρόταση της εισαγγελίας για πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 12χρονος ...
14:54 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πλακιάς: «Θα πάω να τα γράψω κι ας έρθουν να με σταματήσουν» – Τι απαντά στις δηλώσεις Μαρινάκη για τα ονόματα των 57 νεκρών

Η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και οι δηλώσεις του κυβερνητ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης