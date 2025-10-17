Ενδοοικογενειακή βία στον Βόλο: Μαθήτρια αποκάλυψε στους καθηγητές της ότι την κακοποιούσε ο πατέρας της

Τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του πατέρα της φέρεται να ομολόγησε στους καθηγητές της, μία μαθήτρια που προσέρχονταν επανειλημμένα με εμφανή σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης στο σχολείο της, στον Βόλο. Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στην ευαισθησία και την άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της μαθήτριας Γυμνασίου. Το κορίτσι πήγαινε συχνά στο σχολείο με μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα» από απροσεξία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την τελευταία φορά οι μώλωπες ήταν εκτεταμένοι και ορατοί ακόμη και με γυμνό μάτι. Οι καθηγητές, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου καθώς και την Αστυνομία.

Όπως αναφέρουν πηγές, το ανήλικο κορίτσι ομολόγησε στους καθηγητές του ότι οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η αδελφή της, επίσης ανήλικη, μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε σπασμένο χέρι, τρεις φορές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν υπάρχουν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του συγκεκριμένου παιδιού, όσο και της αδελφής της καθώς εκτός της βίας που δέχονται τα δυο κορίτσια, υπάρχουν έντονα στοιχεία παραμέλησης.

Το παιδί μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου, φέρεται να είπε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι και εκείνη ήταν θύμα της βίας του πατέρα.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο, σύμφωνα με τους κοινωνικούς επιστήμονες, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ανήλικους. Αναδεικνύει επίσης τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου ως πρώτης γραμμής άμυνας απέναντι στη σιωπή και τον φόβο.

