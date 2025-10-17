Βίντεο: Απατημένη σύζυγος πιάνει στα… πράσα τον άνδρα της και τελικά φεύγει αγκαζέ με την ερωμένη του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που μια γυναίκα πιάνει στα… πράσα τον σύντροφό της να έχει πάει στο γήπεδο μαζί με την ερωμένη του.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο φαίνεται αρχικά η γυναίκα φορώντας την μπλούζα της αγαπημένης της ομάδας να εντοπίζει στην εξέδρα γηπέδου ποδοσφαίρου στην πόλη Ρεσίφε στη Βραζιλία τον… προδότη σύντροφο και να τον πλησιάζει αρχίζοντας τον εξάψαλμο.

Η γυναίκα φωνάζει και μιλάει έντονα, πιστή στο βραζιλιάνικο ταμπεραμέντο της, για αρκετά λεπτά. Χειρονομεί, φωνάζει και κάποια στιγμή χτυπάει ειρωνικά παλαμάκια, ενώ ο άνδρας δεν φαίνεται να αντιδρά ιδιαίτερα.

A mulher flagrou o marido com a amante: Campeonato brasileiro | sport pic.twitter.com/v0DEttsmlR — Diego L. ⚪ (@diego9lopes) October 16, 2025

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και η ερωμένη παρακολουθεί μάλλον αποσβολωμένη το όλο σκηνικό.

Κι ενώ η προδομένη γυναίκα κατακεραυνώνει τον σύντροφό της, στο τέλος η ερωμένη μάλλον πείθεται από τα λεγόμενά της και φεύγουν κυριολεκτικά χεράκι – χεράκι αφήνοντας τον συνοδό της στα… κρύα του λουτρού.