Αθήνα: Σύλληψη 31χρονου που «στρατολογούσε» ανήλικα κορίτσια για να κλέβουν τσάντες

Στη σύλληψη ενός 31χρονου, ο οποίος «στρατολογούσε» ανήλικα κορίτσια ώστε να κλέβουν τσάντες και προσωπικά αντικείμενα από τσάντες περαστικών ή προσώπων που κάθονται στα μαγαζιά, προχώρησαν το απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου αστυνομικοί στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στην Αθήνα. Μαζί του συνελήφθησαν και πέντε ανήλικες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 15-10-2025 στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 31χρονος και -5- ανήλικες ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε -2- ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

