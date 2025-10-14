Αττική: Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που διέπραττε κλοπές σε σπίτια – Οι «μπουκαδόροι» και οι «τσιλιαδόροι»

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και διαρρήξεις οικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικών των υφισταμένων της Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ο.Π.Κ.Ε, πρωινές ώρες της 8-10-2025, στη περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 46χρονος ως αρχηγός, καθώς και -3- μέλη ηλικίας 18, 34 και 42 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται -3- μέλη, κατηγορούμενοι άπαντες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και διαρρήξεις οικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης και διαρρήξεων σε οικίες και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι κινούνταν με -2- επιχειρησιακά οχήματα, τα οποία είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Οι επιβαίνοντες του ενός οχήματος ήταν επιφορτισμένοι με την είσοδο στις οικίες «μπουκαδόροι» και την αφαίρεση κοσμημάτων και χρημάτων από το εσωτερικό τους, ενώ οι επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος αναλάμβαναν την κατόπτευση των χώρων γύρω από τις οικίες-στόχους «τσιλιαδόροι» και την ενημέρωση των συνεργών σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών.

Σημειώνεται, ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ως ορμητήριο την οικία του 46χρονου αρχηγού στην περιοχή του Πειραιά, ο οποίος και συντόνιζε τις ενέργειες των μελών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοσμήματα και χρυσαφικά,

ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κλοπές,

επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές καθώς και

επιχειρησιακό όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχουν εξιχνιαστεί -5- περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Πειραιά, Άγιο Παντελεήμονα και Αγία Βαρβάρα.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός πως οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες προφυλακίστηκαν.