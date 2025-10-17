Μπριζίτ Μπαρντό: Αναρρώνει σπίτι της στο Σεν Τροπε μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση «ήσσονος σημασίας», ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή (17/10).

Μπριζίτ Μπαρντό: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση – Τα νεότερα για την υγεία της

«Η επέμβαση ήταν επιτυχής», ανέφερε.

Η 91χρονη ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η Μπαρντό έγινε διάσημη τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 για την ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα».

Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

