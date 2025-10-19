Ζελένσκι: Κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να απορρίψουν την πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του να απορρίψουν οποιαδήποτε πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας κατά την επιστροφή του από την Ουάσινγκτον, όπου δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους Tomahawk.

«Η Ουκρανία δεν θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας να τηρήσουν αυτή τη στάση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, ζητώντας από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς συμμάχους του να λάβουν «αποφασιστικά μέτρα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο για να ζητήσει από τον Αμερικανό ομόλογό του να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους κρουζ Tomahawk, ένα ισχυρό όπλο με βεληνεκές 1.600 χιλιομέτρων. Ωστόσο ο Ζελένσκι έφυγε με άδεια χέρια, εξηγώντας ότι ο Τραμπ «δεν επιθυμεί κλιμάκωση» πριν από την επικείμενη συνάντησή του στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να πραγματοποιηθεί «στο άμεσο μέλλον» συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, μιας ομάδας κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία. «Χρειαζόμαστε ισχυρές κοινές θέσεις στην Ευρώπη», υποστήριξε.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Εξάλλου τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές στην ανατολική και κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, βομβαρδίζει τακτικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Σήμερα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ανάγκασε ένα εργοστάσιο που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom στην περιοχή του Όρενμπουργκ να σταματήσει τη διύλιση από ένα μεγάλο γειτονικό κοίτασμα στο Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν.

Δυτικές εταιρείες όπως η Shell, η Eni και η Chevron κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο στο κοίτασμα Καρατσαγκανάκ, του οποίου το φυσικό αέριο διυλίζεται κυρίως στη Ρωσία.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ακόμη δύο χωριών στις επαρχίες Ντόνετσκ και Ζαπορίζια. Και οι δύο πλευρές επεσήμαναν ότι αναχαίτισαν δεκάδες drones που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

