Η εξομολόγηση της Νίκης Σερέτη: «Δεν κρύβω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που βίωσα»

Την Νίκη Σερέτη υποδέχτηκαν την Παρασκευή (19/12) ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή τους. Η ηθοποιός, η οποία έχει παίξει σε πολλές σειρές, από τη δεκαετία του 90′ μέχρι και σήμερα, μίλησε και για την απόφαση που είχε πάρει πριν από αρκετά χρόνια, να αποτραβηχτεί από την τηλεόραση, και εξήγησε τον λόγο που την είχε οδηγήσει σε αυτό το μονοπάτι, και το πώς αυτό τελικά τη βοήθησε.

Σε ερώτηση για την απόφαση που είχε πάρει, πριν από αρκετά χρόνια, να αποτραβηχτεί από την τηλεόραση, η Νίκη Σερέτη απάντησε πως: «Δεν με κάλυπταν ψυχικά και δημιουργικά οι προτάσεις που δεχόμουν. Δεν σου κρύβω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που βίωσα. Θέλει κότσια, επειδή ήταν και πάρα πολλά χρόνια πριν, υπήρχε και η άγνοια κινδύνου, υπήρχε ότι παίρνεις τα ρίσκα…».

Ακόμα, η ηθοποιός ανέφερε ότι:  «Ήδη γεννιέσαι με την ήττα, οπότε είναι κάτι σύνηθες στη φύση του ανθρώπου και είπα “εντάξει, δεν έχω να χάσω κάτι”.

Την στιγμή που δεν ήξερα και πού ακριβώς θέλω να πάω, είπα ότι θα μείνω σε μία παύση, γιατί και οι παύσεις είναι πολύ δημιουργικές, και θα περιμένω να δω. Δηλαδή είχα ερωτήματα και μου ήρθαν οι απαντήσεις… Σιγά-σιγά μέσα σε αυτή την ησυχία, τη σιωπή και τη δυσκολία, άρχισα να βρίσκω τον δρόμο μου και να κοιτάω πια εκεί που θέλω να πάω».

