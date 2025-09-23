Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι έχει παντρευτεί – «2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα»

Μια αναπάντεχη και παράλληλα χαρμόσυνη αποκάλυψη έκανε η Άννα Κορακάκη στα social media, κάνοντας γνωστό με ανάρτησή της ότι πριν από ακριβώς δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τότε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον γάμο της. Σήμερα ωστόσο, με αφορμή τη δεύτερη επετείου του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έγραψε: «23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα».