Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν το ματς της χρονιάς ύστερα από τρεις παρατάσεις

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στην Euroleague, επικρατώντας της Μπασκόνια με σκορ 134-124 στην τρίτη παράταση, σε ένα απίστευτο παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική, που κατέληξε να είναι το πιο παραγωγικό στην ιστορία της διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας συνολικά 258 πόντους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος σημείωσε 43 πόντους, πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας.

Η Μπασκόνια μπήκε δυνατά στο ματς και αιφνιδίασε την Μπαρτσελόνα, με τους Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ να δίνουν από νωρίς ρυθμό στην επίθεση και να δίνουν προβάδισμα στους Βάσκους. Οι Καταλανοί δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις από την περιφέρεια, ενώ η επιθετική τους λειτουργία στηριζόταν αποκλειστικά στον Πάντερ, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να ανοίξουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Παρά την προσπάθεια του Ουίλ Κλάιμπερν να προσφέρει μια εναλλακτική, η Μπασκόνια κράτησε το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου. Όμως η Μπαρτσελόνα ανέβασε πίεση στην άμυνα, με τον Πάντερ και τον Κλάιμπερν να μειώνουν τη διαφορά, και στο ημίχρονο το σκορ διαμορφώθηκε στο -6 για τους γηπεδούχους, με τους Βάσκους να μην εκμεταλλεύονται την ευστοχία τους από τα 6,75 μ.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπασκόνια προσπάθησε ξανά να ξεφύγει στο σκορ, με τον Καλιφά Ντιόπ να δίνει λύσεις στην επίθεση. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε, με τον Τόμας Σατοράνσκι να στηρίζει επιθετικά τους Πάντερ και Κλάιμπερν, και σιγά σιγά να κλείνει τη διαφορά. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το παιχνίδι να παραμένει ανοιχτό. Στην τέταρτη περίοδο, οι Καταλανοί πέρασαν μπροστά, όμως η Μπασκόνια αντέδρασε με τον Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, παίρνοντας ξανά προβάδισμα πέντε πόντων. Το τρίποντο του Σατοράνσκι και οι βολές του Ερνανγκόμεθ έφεραν την ισοφάριση, αλλά ο Μάρκους Χάουαρντ πέτυχε μεγάλο τρίποντο και έστειλε το ματς στην παράταση, αφού το τελευταίο σουτ του Λαπροβίτολα αστόχησε.

Στην πρώτη παράταση, οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο χωρίς να καταφέρουν να ξεχωρίσουν, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν και σε δεύτερη. Εκεί η Μπασκόνια έδειξε έτοιμη να πάρει το ματς, όταν ξέφυγε με εννέα πόντους. Όμως ο Κέβιν Πάντερ πήρε την ομάδα στις πλάτες του, σκόραρε συνεχόμενα και ισοφάρισε σε 122-122, φτάνοντας τους 40 πόντους. Στην τρίτη παράταση, η Μπαρτσελόνα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, έκανε ένα σερί 9-0 και καθάρισε το ματς, με τη Μπασκόνια να μην μπορεί να αντιδράσει. Ο Χάουαρντ αποχώρησε τραυματίας στο αριστερό γόνατο λίγο πριν το τέλος.

Ο αγώνας έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ, που σημείωσε 43 πόντους, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε μία ιστορική νίκη στη Euroleague. Πολύτιμος ήταν και ο Τόμας Σατοράνσκι με 23 πόντους, ενώ από πλευράς Μπασκόνια, ξεχώρισαν ο Μάρκους Χάουαρντ με 33 πόντους και ο Λουαού-Καμπαρό με 26, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα σε ένα ματς που έγραψε ιστορία.

Διαιτητές: Λότερμοσερ, Νέντοβιτς, Ατάρντ

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97 (κ.α.), 106-106 (1η παρ.), (122-122 (2η παρ.), 134-124 (3η παρ.)