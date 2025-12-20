Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς κι Ευρωπαίους διαπραγματευτές

  • Ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ οι συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγματευτές για την ειρηνική επίλυση του πολέμου, με τους συμμετέχοντες να δεσμεύονται πως θα συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες.
  • Ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των επαφών στις ΗΠΑ και τη συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας με τους Αμερικανούς εταίρους.
  • Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει συμφωνία, τονίζοντας ότι «Πρέπει αυτές να το θέλουν», ενώ οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν στο Μαϊάμι.
ADDS FIRST NAME FRIEDRICH - Ukraine's Secretary of National Security Rustem Umerov, right, and Günter Sautter, Foreign and Security Policy Advisor to Chancellor Friedrich Merz meet in Berlin, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber)

Ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ οι συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγματευτές για την εξέλιξη και την ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, με τους συμμετέχοντες να δεσμεύονται πως θα συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες. Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλουν τη σύναψη ειρήνης ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Ρωσία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει αυτές να το θέλουν».

Ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε την Παρασκευή πως οι επαφές στις ΗΠΑ με εκπροσώπους από την Ουάσινγκτον και την Ευρώπη έχουν ολοκληρωθεί και ότι υπήρξε συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας. «Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας για τα επόμενα βήματα και για τη συνέχιση της κοινής μας εργασίας στο εγγύς μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουμέροφ μέσω Telegram, επισημαίνοντας πως έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει συμφωνία ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές. «Πρέπει αυτές να το θέλουν», είπε σε συνέντευξη Τύπου από την αμερικανική πρωτεύουσα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει το Σάββατο σε μέρος των διαπραγματεύσεων για το ζήτημα της Ουκρανίας, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν στο Μαϊάμι.

