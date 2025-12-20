Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Ένας 13χρονος αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, όταν εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση από Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Τζέντο Ραμί, ηλικίας 13 ετών, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να συμβάλει το κοινό στον άμεσο εντοπισμό του ανήλικου.

Ο Τζέντο (επ.) Ραμί (ον.) έχει ύψος 1,50 μέτρα, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του 13χρονου, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε 24ωρη βάση, μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής και ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.