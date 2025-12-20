Βολιβία: Μαζική διαδηλώσεις εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων

  • Οι πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων καταγράφηκαν χθες στη Βολιβία, προκαλώντας παράλυση της κυκλοφορίας σε πολλές πόλεις.
  • Το μέτρο, που ανακοινώθηκε από τον νέο κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, εντάσσεται σε σειρά μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ήδη, οι τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων διπλασιάστηκαν.
  • Οδηγοί λεωφορείων και έμποροι κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας την αποκατάσταση των επιδοτήσεων, ενώ ο πρόεδρος Πας διαβεβαίωσε ότι «σημαίνει τάξη, δικαιοσύνη και καθαρή διανομή».
Enikos Newsroom

διεθνή

Βολιβία: Μαζική διαδηλώσεις εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων
People protest President Rodrigo Paz's announcement to stop subsidizing fuel in La Paz, Bolivia, Friday, Dec. 19, 2025. (AP Photo/Freddy Barragan)

Οι πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της αντιδημοφιλούς κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων, με απόφαση του νέου κεντροδεξιού προέδρου, καταγράφηκαν χθες στη Βολιβία, όπου παρέλυσε η κυκλοφορία σε πολλές πόλεις.

Την Τετάρτη, ο Ροδρίγο Πας, πλαισιωμένος από υπουργούς του, ανακοίνωσε το τέλος των επιδοτήσεων, που είχαν θεσπιστεί από προηγούμενες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και διατηρούσαν τεχνητά τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο για σχεδόν είκοσι χρόνια.

Το μέτρο εντάσσεται σε σειρά μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τον κ. Πας για την αντιμετώπιση βαθιάς οικονομικής κρίσης, εν μέρει οφειλόμενης στα δισεκατομμύρια δολάρια στα οποία ανερχόταν το κόστος της διατήρησης των καυσίμων σε προσιτό επίπεδο τιμών.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή προχθές Πέμπτη, οι τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων, βασικού μέσου συγκοινωνίας στο κράτος των Άνδεων, διπλασιάστηκαν.

Οι οδηγοί λεωφορείων ήταν οι πρώτοι που κατέβηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Λα Πας και της οικονομικής πρωτεύουσας Σάντα Κρους, ζητώντας να αποκατασταθούν οι επιδοτήσεις. Στη Λα Πας ενώθηκαν μαζί τους πολλοί έμποροι που φοβούνται μεγάλη μείωση τζίρων.

«Για μας Χριστούγεννα δεν υπάρχουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Παουλίνα Τανκάρα, πλανόδια πωλήτρια 74 ετών, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την απόφαση του προέδρου Πας, τον οποίο τόνισε πως ψήφισε και στους δύο γύρους των εκλογών, τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο.

Ως τώρα, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντρωμένες εισαγωγές καυσίμων και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Κατά τη νέα κυβέρνηση, το σύστημα αυτό ανέθρεψε φαινόμενα διαφθοράς και λαθρεμπορίου.

«Η κατάργηση των άσχημα σχεδιασμένων επιδοτήσεων του παρελθόντος δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Σημαίνει τάξη, δικαιοσύνη και καθαρή διανομή», διαβεβαίωσε ο κ. Πας, ανακοινώνοντας την κατάργηση.

«Οι επιδοτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να κρύβεται η λεηλασία δεν θα καταδικάσουν ξανά τη Βολιβία. Η σταθεροποίηση των τιμών (…) θα επιτρέψει να εξασφαλιστούν περισσότερα φορολογικά έσοδα», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

