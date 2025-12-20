Γερμανού για Μαζωνάκη: «Η σχέση μας μετράει 30 χρόνια – Σαφώς και έχω άποψη»

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται», τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει άποψη, την οποία ωστόσο επιλέγει προς το παρόν να κρατήσει για τον εαυτό της μέχρι να ξεκαθαριστεί νομικά η υπόθεση.

«Θέλω να σας πω κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι με ξέρετε τόσα χρόνια, θα ήταν κοροϊδία, και το αποφεύγω αυτό, ειδικά στη μεταξύ μας σχέση που μετράει 30 χρόνια και βάλε, να μην σας πω ευθέως και ξεκάθαρα, κοιτώντας σας στα μάτια, ότι σαφώς και έχω άποψη για το θέμα. Όμως αυτή τη στιγμή, μέσα από το τηλεοπτικό βήμα αυτής της εκπομπής, το οποίο είναι δανεικό, δεν μου ανήκει, ανήκει στο κανάλι, δεν είναι η ώρα να βγω και να πω “εγώ ως Ναταλία πιστεύω αυτό” ή “θεωρώ εκείνο”» ανέφερε.

«Τη γνώμη μου την έχω και την άποψή μου την έχω, αλλά προσωρινά θα την κρατήσω για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαριστεί νομικά η υπόθεση. Και επειδή με ξέρετε τόσα χρόνια και με διαβάζετε σαν ανοιχτό βιβλίο όλα αυτά τα χρόνια, είμαι βέβαιη ότι ξέρετε πως έχω άποψη για το θέμα», είπε η παρουσιάστρια του Alpha.