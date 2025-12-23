Στέφανος Παπαδόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυσή του – «Τα έμαθα όλα από την τηλεόραση»

Σύνοψη από το

  • Ο Στέφανος Παπαδόπουλος προχώρησε στην πρώτη του αντίδραση μετά την απόλυσή του από το νυχτερινό κέντρο, αποκαλύπτοντας ότι «ό,τι έμαθα και άκουσα ήταν από την τηλεόραση».
  • Ο 21χρονος, που υπέβαλε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε πως «δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλα» και πως θα το πάει μέχρι τέλους.
  • Για την απόλυσή του, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ανέφερε πως «Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου», ενώ διερωτήθηκε: «Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μαζωνάκης- Νωαίνα- Στέφανος Παπαδόπουλος

Την πρώτη αντίδραση του Στέφανου Παπαδόπουλου μετά την απόλυσή του από το νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν εξασφάλισε η κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Ο 21χρονος που πριν από μερικές μέρες υπέβαλε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια, στις δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι δεν έχει μετανιώσει στιγμή για την κίνησή του, ενώ αποκάλυψε ότι έμαθε για την απόλυσή του από την τηλεόραση.

«Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους. Άκουσα κάποιες ανακρίβειες. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους εκθέσει ο κόσμος. Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;» είπε αρχικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Σε άλλο σημείο, ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την απόλυσή του ανέφερε, «Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα και άκουσα ήταν από την τηλεόραση».

