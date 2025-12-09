Σπύρος Σουρμελίδης: Τι είπε ο πρώην διευθυντής της «Αυγής» για την παραίτησή του: Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν

Για την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας «Η Αυγή» μίλησε ο Σπύρος Σουρμελίδης.

«Το διευθυντής δεν είναι δουλειά, το δημοσιογράφος είναι δουλειά» είπε στον ΣΚΑΪ ο Σπύρος Σουρμελίδης. Για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που προκάλεσε αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ότι «η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική. Μετά το ”Παλλάς” υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο, δεν μιλάμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον ευρύτερο χώρο. Η αγωνία η δική μας η δημοσιογραφική είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει τι θα του πεις, ποια είναι η νέα εικόνα. Και του περιγράφεις αυτή τη νέα εικόνα».

«Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν. Ούτε ο κ. Φάμελλος, θα ήμουν άδικος αν το έλεγα. Σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που συνεργαζόμαστε δεν σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει ‘πάρε, βάλε’» υπογράμμισε ο Σπύρος Σουρμελίδης.

«Η κατεύθυνση είναι δεδομένη. Είναι η αριστερή ματιά, τα αριστερά εργαλεία ανάλυσης», σημείωσε για την «Αυγή». Επιπλέον τόνισε ότι δεν του ζητήθηκε να παραιτηθεί. «Εγώ την υπέβαλα (σ.σ. την παραίτηση), εφόσον υπάρχει αυτή η δυσαρμονία σε μια συζήτηση», διευκρίνισε.

Επιπλέον για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά και το που οδεύει ο χώρος ο Σπύρος Σουρμελίδης εκτίμησε ότι υπάρχει η προοπτική για συνάντηση των χώρων και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Είναι δεδομένη η προσπάθεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται συνεχώς το να υπάρξει σύγκλιση, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη βήματα για αυτό. «Για αυτό πιστεύω πως το ”βίοι παράλληλοι” απηχεί στη σημερινή εικόνα», εξήγησε.