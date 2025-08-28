Ηράκλειο: Διαδηλωτές «υποδέχθηκαν» με πανό υπέρ της Παλαιστίνης το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή τον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο μεταφέρει περίπου 1.600 επιβάτες και έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς και συλλογικότητες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Οι συγκεντρωμένοι βρίσκονται αυτήν την ώρα στον χώρο στάθμευσης του λούνα παρκ «Κατερίνα», κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Στόχος τους, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, είναι να σταλεί ένα «ηχηρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας» και να αναδειχθεί το αίτημα για στήριξη του παλαιστινιακού αγώνα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο κάλεσμα της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» ανταποκρίθηκαν σωματεία, εργαζόμενοι και λιμενεργάτες.

Η ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο λιμάνι καταδεικνύει την εγρήγορση των αρχών, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχαν καταγραφεί εντάσεις.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε αγκυροβολήσει το ίδιο πλοίο, η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από επεισόδια και προσαγωγές.