Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Οζγκιούρ Οζέλ διαδήλωση Κωνσταντινούπολη
Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ στην διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. Πηγή: ΕΡΑ

Μία ακόμη έρευνα εις βάρος του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας διέταξε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εισαγγελική έρευνα σε μία σειρά ερευνών και μηνύσεων κατά του Οζγκιούρ Οζέλ για δηλώσεις του που έχει κάνει σε συγκεντρώσεις του κόμματος του, μετά το μπαράζ συλλήψεων και καθαιρέσεων 16 δημάρχων του κόμματός του, που ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου με τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Είχε προηγηθεί η αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για δηλώσεις του Οζέλ στις 13 Αυγούστου, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών (περίπου 21.200 ευρώ)

Η νέα εισαγγελική έρευνα αφορά δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ κατά του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη του δημάρχου της ιστορικής περιοχής του Πέρα της Κωνσταντινούπολης, Ινάν Γκιουνέι, στις 15 Αυγούστου, στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά. Ο πρόεδρος του CHP, κατά την ομιλία του, είχε κάνει λόγο για «συμμορία» και «μαύρη κηλίδα», που προκαλεί ζημιά στη Δικαιοσύνη και την Οικονομία και απευθυνόμενος στον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης είπε σε έντονο ύφος ότι θα του «σπάσει το κεφάλι».

Ο 43χρονος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων στην καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τις διώξεις εις βάρος του Ιμάμογλου καθώς και δημάρχων του CHP σε περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης. Στο παρελθόν είχε διατελέσει υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο Οζέλ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον Γκιουρλέκ «πλανόδια γκιλοτίνα».

Απαντώντας στον Οζγκιούρ Οζέλ, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς χαρακτήρισε τον πρόεδρο του CHP χρεοκοπημένο, που «προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον του, χάνει καθημερινά την ισορροπία του και τα όριο της σοβαρότητας». Ζητά επίσης από τον Οζέλ να περιμένει το αποτέλεσμα των ερευνών για διαφθορά και να ακολουθήσει τον δρόμο της ειλικρινούς και αξιοπρεπούς πολιτικής, αντί να καταφεύγει σε ψέματα και συκοφαντίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:46 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μονή Σινά: «Θα μείνουμε απ’έξω μέχρι θανάτου», λένε μοναχοί – Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Σινά στον Αιγύπτιο πρόεδρο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Σινά ...
07:00 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συρία: Επιδρομή των IDF κοντά στη Δαμασκό

Οι IDF διεξήγαγαν το βράδυ της Τετάρτης (27/8) επιχείρηση σε τοποθεσία κοντά στη Δαμασκό, που ...
05:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Η στιγμή που 22χρονος YouTuber παρασύρεται από καταρράκτη

Βίντεο με την στιγμή που 22χρονος YouTuber στην Ινδία παρασύρεται από καταρράκτη κάνει τον γύρ...
04:55 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

Ο έφηβος ηλικίας 15 ετών ο οποίος πυροβόλησε τον δεξιό γερουσιαστή και δυνητικό υποψήφιο για τ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix