Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο Buongiorno μετά από μια εβδομάδα – «Είχα να βγω από το σπίτι εννέα μέρες»

  • Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο πάνελ της εκπομπής Buongiorno το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, μετά από μια εβδομάδα απουσίας λόγω προβλήματος υγείας.
  • Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και τους φίλους για το ενδιαφέρον τους, αναφέροντας ότι έλαβε πλήθος κλήσεων και μηνυμάτων.
  • Ο ίδιος δήλωσε πως η απουσία του οφειλόταν σε «μια λοίμωξη που κράτησε όμως μια εβδομάδα» και ότι είχε να βγει από το σπίτι «εννέα συναπτές μέρες».
Το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε κανονικά στο πάνελ της εκπομπής και η Φαίη Σκορδά, όπως ήταν αναμενόμενο, τον καλωσόρισε ρωτώντας τον αν είναι καλά μιας και τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε λίγο με την υγεία του.

«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα…Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα. Είναι καταπληκτικό. Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ε, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννέα συναπτές μέρες».

08:12 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

