Προσωπικός Αριθμός: 9,3 εκατ. πολίτες έχουν ήδη πάρει – Ποιοι δεν μπορούν να τον εκδώσουν και τι πρέπει να κάνουν

Enikos Newsroom

πολιτική

Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται πλέον σε όλους τους ενήλικες πολίτες, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουν αποδοθεί περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια αριθμοί, καλύπτοντας περίπου 9,3 εκατομμύρια πολίτες. Η διαδικασία εκτέλεσης ήταν απλή, χωρίς ταλαιπωρία για τους πολίτες, και συνδυάζεται με την επιβεβαίωση στοιχείων για πλήρη και ενιαία εικόνα στα μητρώα Δημοσίου, σύμφωνα με τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, αλλά και στο Wallet όπου κάθε πολίτης μπορεί να δει τον αριθμό του και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Για τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Η χρήση του προσωπικού αριθμού δεν συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ένα μέρος, ούτε επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα συνεχίζουν να φυλάσσονται στα αρμόδια φορολογικά, ασφαλιστικά και υγειονομικά μητρώα, με πλήρη προστασία σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Ποιοι δεν μπορούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αναγνωστόπουλος με αφορμή μια ερώτηση τηλεθεατή διευκρίνισε πως αν κάποιος δεν έχει ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ δεν μπορεί να εκδώσει προσωπικό αριθμό.

Επίσης υπογράμμισε ότι «είναι μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αλλοδαπών και θα γίνει στο μέλλον η διαδικασία αυτή όπου θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών» και επίσης υπήρξαν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ότι αφορά τα στοιχεία τους, τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα, διευκρινίζοντας ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει σωστά αυτή τη διαδικασία και παρακαλούμε να μπουν να κάνουν μια επιβεβαίωση.

Τέλος να σημειωθεί πως πρέπει οι χρήστες των πλατφορμών gov και wallet πρέπει να προχωρήσουν σε μια διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων, προκειμένου όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος «να υπάρχει μια ίδια εικόνα του πολίτη σε όλα τα βασικά μητρώα του Δημοσίου».

Ανασφάλιστα οχήματα

Παράλληλα, η πλατφόρμα καταγράφει και τα ανασφάλιστα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και σταλεί 408.000 ειδοποιητήρια, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στην ασφάλιση οχημάτων, χωρίς η διαδικασία να έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τα στοιχεία τους, να επιβεβαιώνουν τον προσωπικό αριθμό και να ασφαλίζουν τα οχήματά τους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η οδική ασφάλεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προδιαβήτης: Πώς να τον αντιστρέψετε μέσα σε 2 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη

Ο HIV δεν αφορά «τους άλλους» και δεν κάνει διακρίσεις-Δράσεις ενημέρωσης

«Αγοράζω Σπίτι»: 10 κανόνες αγοράς κατοικίας και ένας πλήρης πρακτικός οδηγός για το νοικοκυριό σε θέματα ακινήτων

«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων – Ποια είναι τα 8 πεδία που εξετάζονται φοροελαφρύνσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:01 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη και η κατανόηση η ασπίδα απέναντι στον φόβο και στις προκαταλήψεις

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS έκανε ο Πρω...
08:06 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Πίσω από τις λέξεις της «Ιθάκης»

Σαν σπίθα σε προσάναμμα λειτούργησε η κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «...
02:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τασούλας: «Ο ελληνικός λαός, ενωμένος και δυνατός, θα ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις και θα ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά»

«Η κοινωνία σήμερα δοκιμάζεται από έναν ορυμαγδό αντικρουόμενων μηνυμάτων, από μία πρωτοφανή ρ...
00:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Δένδιας: Θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Στο επίκεντρο η Ουκρανία και τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, στις Βρυξέ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»