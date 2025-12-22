Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα – «Ανεχτήκαμε αρκετά» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αλβανία, Επεισόδια, Τίρανα

Διαδηλωτές εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μολότοφ εναντίον του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αφότου η εισαγγελία κατά της διαφθοράς απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου και ζήτησε να αρθεί η ασυλία της.

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στην Αλβανία, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες. Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.

Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η 52χρονη αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «λασπολογία» και «ψεύδη», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία για να λάμψει η αλήθεια.

Η ειδική εισαγγελία που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε προ ημερών από τη Βουλή την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί σχετική ψηφοφορία στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

Κατά τη σημερινή πολιορκία του γραφείου του πρωθυπουργού, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν απώθησαν τους διαδηλωτές.

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Αρμπέν Σούλο.

Ως υπουργός Υποδομών και Ενέργειας από το 2019, η Μπελίντα Μπαλούκου έχει διαχειριστεί κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.
 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΔΕΔΔΗΕ: Τάσεις αποκλιμάκωσης των ρευματοκλοπών αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

ΥΠΑΑΤ – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Συμφωνία για 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με μόχλευση πόρων 365 εκατ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην πόλη Νούνσπετ – Τουλάχιστον εννέα τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε π...
22:51 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου για μια παρατήρηση – Δείτε βίντεο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στην Τουρκία, γεγονός που προκάλεσε αναστάτω...
21:14 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ηχηρό μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία: «Ούτε να το σκεφτείτε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες»

Ως την «πιο ουσιαστική», χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συνάντηση που είχαν με τον Κυρ...
20:57 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν – Δείτε βίντεο

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της πολυαναμένομενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Τον κύριο ρόλο, α...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα