Μεγαλόπολη: Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε «ρημάξει» το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ – Έκλεβαν εξοπλισμό και καλώδια, πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 25 περιπτώσεις κλοπών και 1 απόπειρα κλοπής, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται 10 ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 48 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παροχή συνδρομής σε τέλεση διακεκριμένων κλοπών καθώς και για τα όπλα.

Στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2024 έως και την 13.05.2025, ενεργώντας από κοινού διέπραξαν συνολικά -25- περιπτώσεις κλοπής και -1- απόπειρα αυτών, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου ΔΕΗ Μεγαλόπολης, αφαιρώντας εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης και προκαλώντας συνολική ζημία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -400.000- ευρώ, ενώ ανωτέρω κλοπές στη πλειονότητά τους διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς να έχουν καταγγελθεί σε οποιαδήποτε Αστυνομική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα ανωτέρω δράστες δρούσαν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες και εισέρχονταν εντός των εγκαταστάσεων με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις και στη συνέχεια αφού προκαλούσαν φθορές σε συστήματα συναγερμών αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού, με φυσικό επακόλουθο την προσωρινή ή μακροπρόθεσμη παύση της λειτουργίας των κοινής ωφέλειας εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής μονάδας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

23:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο ξυλοδαρμού με ρόπαλα στην Πάτρα – Συνελήφθη 40χρονος 

Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού  απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις αστυνομικές Αρχές της Πάτρ...
22:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Bάζουν στην άκρη τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων, θέμα ασφαλείας εγείρει η αστυνομία – Οι αναδιατάξεις που θα γίνουν από την Τρίτη 

Σε «Γολγοθά» αναμένεται να εξελιχθούν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων οι μετακινήσεις στι...
22:39 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Λαϊκές αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες των γιορτών

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, οι λαϊκές αγορές θα βρίσκονται κοντά στους κ...
22:23 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια 

Νεκρός είναι ο άνδρας που έπεσε νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, στις ράγες του ...
