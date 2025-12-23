ΟΗΕ: Η Ελλάδα και 8 ακόμη χώρες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα δεινά που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια στο Σουδάν

Aυστηρό μήνυμα για την κλιμάκωση της βαρβαρότητας κατά γυναικών και κοριτσιών στο Σουδάν εξέπεμψαν εννέα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Ελλάδα, Σλοβενία, Ην. Βασίλειο, Ν. Κορέα, Σιέρα Λεόνε, Παναμάς, Γαλλία, Γουιάνα και Δανία) που συμμετέχουν στη Δήλωση Κοινών Δεσμεύσεων για τις “Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (WPS)”.

Στη κοινή δήλωση που εκφωνήθηκε από τη Σλοβενία, οι χώρες προειδοποιούν ότι η σεξουαλική και έμφυλη βία έχει λάβει «διαστάσεις τακτικής πολέμου» και ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα, με ολόκληρες κοινότητες να βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανή κίνδυνο.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια υφίστανται αβάσταχτα δεινά», αναφέρουν οι εννέα χώρες, σημειώνοντας ότι το Σουδάν βιώνει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως». Η δήλωση καταδικάζει «τη συνεχιζόμενη, εκτεταμένη σεξουαλική και έμφυλη βία», επισημαίνοντας ότι «η σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, εκ προθέσεως, ως τακτική πολέμου».

Σύμφωνα με τη δήλωση, σε περιοχές όπως το Ελ Φάσερ, το Νταρφούρ και το Κορντοφάν, γυναίκες δέχονται επιθέσεις ενώ «διαφεύγουν τη βία, αναζητούν τροφή ή προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες». Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι «παιδιά, ακόμη και βρέφη και νήπια», συγκαταλέγονται πλέον μεταξύ των θυμάτων και επιζώντων βιασμού.

Οι χώρες προειδοποιούν ότι αυτές οι πράξεις «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και καλούν όλα τα μέρη να τερματίσουν άμεσα τις επιθέσεις κατά αμάχων και «να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα» για την προστασία γυναικών και κοριτσιών.

Ζητούν επίσης άμεση διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οι οποίες παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία οι χώρες ζητούν «οι δράστες σεξουαλικής και έμφυλης βίας – συμπεριλαμβανομένων όσων διατάσσουν, διευκολύνουν ή διοικούν τέτοια εγκλήματα – πρέπει να λογοδοτήσουν». Χαιρετίζουν τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διακρίβωσης Γεγονότων, καλώντας ταυτόχρονα σε διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων ώστε «οι φωνές των επιζώντων να παραμείνουν κεντρικές» στις διαδικασίες δικαιοσύνης. Επίσης υποστηρίζουν «τη χρήση κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά των δραστών».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση λύσης για το Σουδάν. «Η πλήρης, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλής συμμετοχή των γυναικών είναι αναντικατάστατη» αναφέρουν, τονίζοντας ότι παρά την ηγεσία τους στην ανθρωπιστική ανταπόκριση και τις ειρηνευτικές προσπάθειες, «οι γυναίκες παραμένουν στο περιθώριο» και οι οργανώσεις τους «υποχρηματοδοτούνται και αποκλείονται από τη λήψη αποφάσεων».

«Το κόστος της αδράνειας είναι ήδη καταστροφικό για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο Σουδάν» τονίζεται. Με αναφορές σε επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις – «συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων επιθέσεων και φόνων σε μαιευτήριο» – και με το 75% των νοικοκυριών που διοικούνται από γυναίκες να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, τα εννέα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούν το Συμβούλιο Ασφαλείας να διατηρήσει «την κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών στο επίκεντρο» των συζητήσεων του.