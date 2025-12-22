Οι νέες σκηνές και τα πρόσωπα-έκπληξη στο «Παρά πέντε – 20 χρόνια μετά»

  • Με ολοκαίνουργιες σκηνές που γυρίστηκαν ειδικά για το σπέσιαλ επεισόδιο αλλά και με καλεσμένους-έκπληξη επιστρέφει την Τρίτη το «Παρά πέντε – 20 χρόνια μετά» στις 21:00 στο Mega.
  • Η πένα του Γ. Καπουτζίδη καταπιάνεται και με νέες περιπέτειες για την τρομερή πεντάδα, όπως η Ντάλια στα capital controls, ο γάμος της με τον Αλέξη και η Αμαλία που σώζει την ομάδα.
  • Στο σπέσιαλ επεισόδιο εμφανίζονται και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με σκηνή που σχολιάζει έμμεσα το πρόστιμο του ΕΣΡ, καθώς και η Τάμτα.
Με ολοκαίνουργιες σκηνές που γυρίστηκαν ειδικά για το σπέσιαλ επεισόδιο αλλά και με καλεσμένους-έκπληξη επιστρέφει την Τρίτη το «Παρά πέντε – 20 χρόνια μετά» στις 21:00 στο Mega.

Στο πλατό δίνουν το «παρών» οι βασικοί πρωταγωνιστές Γιώργος Καπουτζίδης, Αργύρης Αγγέλου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Σμαράγδα Καρύδη και Αγγελική Λάμπρη, καθώς και πλήθος ηθοποιών που πέρασαν από τη θρυλική σειρά. Η πένα του Γ. Καπουτζίδη καταπιάνεται και με νέες περιπέτειες για την τρομερή πεντάδα. Τι έκανε η Ντάλια στα capital controls; Σε ειδική σκηνή τη βλέπουμε σε ΑΤΜ να προσπαθεί να κάνει ανάληψη, αλλά βγάζει τελικά μόνο τρία… μπλε.

Σε άλλη σκηνή βλέπουμε τον γάμο του Αλέξη (κατά κόσμον Μιχάλης Μαρίνος) με την Ντάλια, που όμως δεν γίνεται στο σήμερα αλλά τη δεκαετία του ’50. Επίκαιρο σχόλιο για τις νέες ταυτότητες καταθέτει ο Γ. Καπουτζίδης μέσα από νέα σκηνή με την Ελ. Κωνσταντινίδη. Η Ζουμπουλία αρνείται να βγάλει νέα ταυτότητα γιατί έχει μέσα… τσιπς και τη λύση δίνει η Ντάλια που προθυμοποιείται με τις γνωριμίες της να της λύσει το θέμα.

Υπενθυμίζοντας τις άπειρες σκηνές που η τρομερή πεντάδα κινδύνευσε στην προσπάθεια να αποκαλύψει την αλήθεια, το επετειακό «Παρά πέντε» περιλαμβάνει και μια νέα σκηνή στην οποία εμφανίζεται σαν άγγελος και από μηχανής θεός η Αμαλία, κατά κόσμον Ζέτα Μακρυπούλια, για να σώσει τον Σπύρο, τον Φώτη, την Αγγέλα, την Ντάλια και τη Ζουμπουλία.

Σύμφωνα με την Reallife, στο σπέσιαλ επεισόδιο του «Παρά πέντε» εμφανίζεται και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Αφορμή αποτελεί η σκηνή στη Μύκονο, όπου η Ζουμπουλία σοκάρεται βλέποντας άνδρες πιασμένους χέρι-χέρι και στην οθόνη εμφανίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ, έμμεσο σχόλιο στο πρόστιμο που επέβαλε τότε το ΕΣΡ στο «Κλείσε τα μάτια» για το φιλί μεταξύ δύο ανδρών. Το «παρών» δίνει και η Τάμτα, που έμμεσα εμφανίστηκε στο «Πάρα πέντε» όταν η Ελ. Κωνσταντινίδη ανέβηκε σε ένα δέντρο 17 μέτρων για να γυρίσει το βιντεοκλίπ της τραγουδίστριας στο «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη». 

 

