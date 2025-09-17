Γεράσιμος Μιχελής: «Περίμενε και εκείνος ότι θα πάει στην αγκαλιά του Θεού», είπε ο πνευματικός του

Το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου, ο Γεράσιμος Μιχελής, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός μέσα από την θρυλική σειρά «Παρά Πέντε», έφυγε από την ζωή έπειτα από μία μάχη που έδωσε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS). Δύο μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο πνευματικός του, πατήρ Αλέξανδρος, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο πνευματικός του αείμνηστου καλλιτέχνη, αναφέρθηκε στην πικρία που είχε ο Γεράσιμος Μιχελής, καθώς και στη τελευταία τους συνάντηση, μία εβδομάδα πριν πεθάνει.

Μεταξύ άλλων, ο πατήρ Αλέξανδρος είπε ότι: «Τον γνώριζα τουλάχιστον 6 χρόνια. Ερχόταν και μιλούσαμε, εξομολογούνταν, κουβεντιάζαμε κάποια πράγματα. Είχε μία πίκρα μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά, είτε γιατί δεν τον φώναζαν τότε που μπορούσε να αποδώσει και αυτό τον πίκραινε πάντα. Παρ’ όλα αυτά είχε μία ελπίδα, ότι όλα θα πάνε καλά».

Μιλώντας για την τελευταία τους συνάντηση, ο πνευματικός του αποκάλυψε πως: «Μια εβδομάδα πριν πεθάνει είχα πάει σπίτι του, του είχα μιλήσει… Μάλιστα του είχα χτυπήσει την πλάτη και ένιωθα ότι χτύπαγα τα κόκκαλα, έναν σκελετό, τόσο πολύ είχε αδυνατίσει. Του είπα ότι όλα θα πάνε καλά. Περίμενε και εκείνος ότι θα πάει στην αγκαλιά του Θεού!».