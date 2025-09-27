Τραμπ: Το αφήγημα του «εσωτερικού εχθρού» και η χρήση του στρατού σε μεγάλες πόλεις – Η αινιγματική συνάντηση του υπουργείου Πολέμου

Επεκτείνεται η χρήση του στρατού και σε άλλες αμερικανικές μεγαλουπόλεις καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ σταθερά δημιουργεί ένα αφήγημα περί εσωτερικού εχθρού.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή να σταλούν στρατιώτες στο Πόρτλαντ. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τους επικριτές του που προειδοποιούσαν ότι η χρήση που στρατού για την πάταξη της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον και την καταστολή των διαδηλώσεων στην Καλιφόρνια ήταν απλώς ένα πρώτο «τεστ» για την ανάπτυξη στρατιωτών και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να παράσχει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και των εγκαταστάσεων της ICE (σ.σ. της υπηρεσίας Μετανάστευσης) που πολιορκούνται από επιθέσεις της Antifa, και άλλων εγχώριων τρομοκρατών», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Επίσης εξουσιοδοτώ την πλήρη ισχύ εάν είναι απαραίτητη», ανέφερε ο Αμερικανικός πρόεδρος. Ωστόσο δεν ήταν ξεκάθαρο τι σημαίνει και τι ακριβώς περιλαμβάνει η φράση «πλήρης ισχύς». Δηλαδή εάν θα επιτρέπεται στον στρατό να πυροβολεί ή να χρησιμοποιεί βία όταν κρίνεται απαραίτητο.

Γιατί το Πόρτλαντ;

Το Πόρτλαντ είναι μία από τις πόλεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και έχουν μπει στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου. Μάλιστα έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Επίσης έχει δηλώσει ότι θα στείλει επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στο Μέμφις.

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ταραξίες «επιτέθηκαν επανειλημμένα και πολιόρκησαν ένα κέντρο της ICE» στο Πόρτλαντ, όπου διαδηλωτές συγκεντρώνονται εδώ και εβδομάδες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και τις απελάσεις μεταναστών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας πολλοί από όσους συμμετείχαν στα επεισόδια έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το Υπουργείο θεωρεί υπεύθυνη για την κατάσταση την οργάνωση Rose City Antifa.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο κήρυξε την αντιφασιστική οργάνωση Antifa, τρομοκρατική οργάνωση και απείλησε με έρευνες και διώξεις όσους την υποστηρίζουν οικονομικά. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα του δήλωσε ότι ανακηρύσσει την antifa «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση».

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτός ο χαρακτηρισμός στην πραγματικότητα δεν υφίσταται με βάση με την αμερικανική νομοθεσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν νόμο που να ορίζει την κατηγορία της εγχώριας τρομοκρατίας, ενώ όσα άτομα διώκονται για τρομοκρατία σε αμερικανικό έδαφος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τις επιμέρους πράξεις τους, πχ δολοφονία πρακτόρων του FBI, κατοχή και τοποθέτηση εκρηκτικών υλών κλπ.

Για οργανωμένο χαρακτήρα των διαδηλώσεων κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά τον «εξαιρετικά οργανωμένο» χαρακτήρα των διαδηλώσεων σε ορισμένες αμερικανικές πόλεις και ισχυρίστηκε ότι ορισμένες από αυτές πληρώνονται και χρηματοδοτούνται.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές οι ταραχές και αυτές οι διαμαρτυρίες γίνονται εξαιρετικά οργανωμένες. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μεταφέρονται με λεωφορεία», ανέφερε στο Fox News η Τρίσια ΜακΛάφλιν. Και συνέχισε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή για μία συνολική προσέγγιση της κυβέρνησης για να εξετάσει αυτές τις ροές χρηματοδότησης, ποιος σπέρνει αυτό το χάος σε αυτή τη βία στις αμερικανικές κοινότητες και ποιος πληρώνει γι’ αυτό;».

«Είτε πρόκειται για το Πόρτλαντ, είτε για το Σικάγο είτε για κάτι άλλο, θα φέρουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί είναι ασφαλείς», τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η αινιγματική συνάντηση του Υπουργείο Πολέμου

Την ίδια στιγμή μία συνάντηση του υπουργείου Πολέμου σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια προκαλεί ερωτήματα για την στόχευση της καθώς είναι εξαιρετικά σπάνια.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, που επικαλούνται οι New York Times, εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι έχουν λάβει εντολή να συμμετάσχουν σε μια ασυνήθιστη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα σε μια στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια και αναμένεται να ακούσουν ένα μήνυμα «συσπείρωσης των στρατευμάτων».

Ένας από τους κύριους στόχους της συγκέντρωσης, η οποία σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους και ιστορικούς δεν έχει προηγούμενο σε μέγεθος και έκταση, είναι να «ενθουσιάσει τους μαχητές μας» για την νέα στάση που θα επιδείξει το υπουργείο Πολέμου, τόνισε ο αξιωματούχος.

Μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο δηλώνει ότι υπουργός Πολέμου θα δώσει μία εικόνα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει αλλά δεν δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ο Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης κρατούν επίσης το στόμα τους κλειστό για την ατζέντα της συνάντησης. Γι’ αυτό δίνονται πολλές ερμηνείες ως προς τι θέλει να πετύχει μία τέτοια συνάντηση και αν θα υπάρξουν υποβαθμίσεις και αποστρατείες.

Μάλιστα η μυστικότητα έχει προκαλέσει ανησυχία στα ανώτερα κλιμάκια του αμερικανικού στρατού σε μία περίοδο κατά την οποία ο Χέγκσεθ έχει αποστρατεύσει αρκετούς στρατηγούς και ναυάρχους, οι οποίοι ήταν Αφροαμερικανοί, καθώς και γυναίκες.

Ο υπουργός Πολέμου βέβαια φαίνεται να απολαμβάνει τον πανικό που έχει προκληθεί. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, Μπεν Χότζες συνέκρινε την συνάντηση υπό τον Χέγκσεθ με μία «αιφνιδιαστική συνέλευση» το 1935, κατά την οποία οι Γερμανοί στρατηγοί υποχρεώθηκαν να «δώσουν προσωπικό όρκο» στους Ναζί και τον Αδόλφο Χίτλερ. «Ωραία ιστορία, στρατηγέ» απάντησε λακωνικά ο υπουργός Πολέμου.