Φλωρίδης στον Realfm 97,8: Η δικαιοσύνη δεν ενεργεί με βάση το τι συμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος – Να έρθει επιτέλους το φως με τη δίκη

Για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια εξετάσεων DNA και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ένας άνθρωπος δυστυχισμένος επί 2,5 χρόνια όσο διαρκούσε η ανάκριση δεν εμφανίστηκε αυτός ούτε κάποιος νομικός του παραστάτης στον ανακριτή για να πει ότι έχει κάποιο παράπονο από την ανάκριση. Όταν η ανάκριση έκλεισε και διαβιβάστηκε ο φάκελος στον εισαγγελέα τότε εμφανίστηκε ο άνθρωπος αυτός ξεκινώντας μία διαμαρτυρία στην ακραία της μορφή – γιατί η απεργία πείνας είναι ακραία μορφή διαμαρτυρίας – πριν καν υποβάλλει το αίτημα. Ξέρουμε συνήθως ότι για να διαμαρτυρηθούμε σε κάτι που μας αφορά, οτιδήποτε, υποβάλλουμε ένα αίτημα, μας απαντούν αυτοί που πρέπει να μας απαντήσουν, ας πούμε από μία διοικητική αρχή, και στη συνέχεια αφού πάρουμε την απάντηση που ενδεχομένως δεν μας ικανοποιεί, ξεκινάμε μία διαμαρτυρία», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Και συνέχισε: «Εδώ η διαμαρτυρία ξεκίνησε πριν καν υποβληθούν τα αιτήματα. Το αφήνω αυτό τώρα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για τα παρακάτω. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε ένα αίτημα ή δύο αιτήματα με τα οποία επιχειρούνταν να ξανανοίξει η ανάκριση, όπως έχει ομολογήσει η νομική παραστάτης του ανθρώπου αυτού ότι ο σκοπός ήταν να ξανανοίξει η ανάκριση. Το είπε και χθες μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου».

«Γιατί να ξανανοίξει η ανάκριση; Διότι αν ξανανοίξει η ανάκριση μετά από 2,5 χρόνια δεν θα κλείσει ποτέ. Άρα λοιπόν η δίκη δεν θα μπορέσει να προσδιοριστεί και θα γίνει μία έκρηξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγγενών των θυμάτων που θέλουν να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η δίκη για να αποδοθεί δικαιοσύνη και βεβαίως και της ελληνικής κοινωνίας η οποία θα πει ότι δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά να μην μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Βεβαίως το να παραμένει η ανάκριση σε εξέλιξη χωρίς κανέναν λόγο ουσιαστικό σημαίνει ότι διατηρείται η μυστικότητα στην διαδικασία. Άρα όσοι έχουν νόμιμη πρόσβαση, όπως η κυρία δικηγόρος ή άλλοι δικηγόροι στην ανάκριση, να μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία από εκεί προκειμένου να δημιουργούν θεωρίες συνομωσίας και να μην μπορεί βεβαίως ο ανακριτής να μιλήσει, ούτε ο εισαγγελέας να μιλήσει, ούτε το Συμβούλιο Δικαστών να μιλήσει διότι η ανάκριση είναι μυστική», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αναφορικά για το γιατί χρειάστηκε τόσες ημέρες η δικαιοσύνη προκειμένου να απαντήσει θετικά στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε: «Η δικαιοσύνη δεν ενεργεί με βάση τον πολιτικό χρόνο ή τον δημοσιογραφικό χρόνο. Η δικαιοσύνη δεν ενεργεί με βάση το τι συμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος, αλλά ενεργεί στη βάση του τι λέει το ελληνικό Σύνταγμα, στο οποίο έχει ορκιστεί. Κατά συνέπεια οι χρόνοι που η δικαιοσύνη θα απαντήσει θεσμικά σε ένα ζήτημα διαφέρουν πάρα πολύ».

«Εδώ λοιπόν τι είχαμε; Είχαμε τη δικαιοσύνη, η οποία κινούνταν παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση ήταν ότι έπρεπε να προστατεύσει την θεσμική λειτουργία των δικαστών και των εισαγγελέων οι οποίοι ασχολήθηκαν επί 2,5 χρόνια χωρίς διακοπές, χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς γιορτές για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας μία ανάκριση. Και αφού η ανάκριση αυτή ολοκληρώθηκε να μπορέσουν να οδηγήσουν την διαδικασία αυτή στο δικαστήριο για να ξεκινήσει η δίκη. Άρα έπρεπε να προστατεύσουν όλη αυτή την ανακριτική διαδικασία, όλη αυτή την δικαστική διαδικασία που έγινε με βάση το Σύνταγμα και την ποινική μας δικονομία για να μπορέσει να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη, δηλαδή τι; Να έρθει επιτέλους το φως. Διότι η δίκη είναι το φως», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ό,τι υποβλήθηκε μέσα στα όρια της ανακρίσεως, η δικαιοσύνη απάντησε. Στη διάρκεια αυτής της ανακρίσεως υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήματα πάσης φύσεως. Επ’ αυτών η δικαιοσύνη με τον ανακριτή, τον εισαγγελέα και το Συμβούλιο των Εφετών απάντησε άλλοτε θετικά άλλοτε αρνητικά», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Άρα η δικαιοσύνη από την μία πλευρά εκινείτο να προστατεύσει την ανακριτική διαδικασία για να οδηγηθούμε στη δίκη. (…) Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσουν την δίκη θέλουν να υπάρχει μυστικότητα της ανακρίσεως, όπου μέσα από τη μυστικότητα να οργανώνουν συνωμοσίες και κανένας δεν μπορεί να απαντήσει εκεί. Αλλά στη δίκη, που είναι το φως, είναι όλες οι καταθέσεις δημοσιευμένες, όλες οι πραγματογνωμοσύνες, όλοι οι μάρτυρες είναι εκεί, όλοι οι πραγματογνώμονες είναι εκεί, τους βλέπει ο ελληνικός λαός και οι 250 δικηγόροι ρωτάνε και μαζί με τους δικαστές να ανακαλύψουν την αλήθεια. Είναι λοιπόν αυτό που δεν ήθελαν να γίνει», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Και πρόσθεσε: «Το δεύτερο ήταν ότι σε αυτή τη διαδικασία προστασίας αυτού που έγινε μέχρι τώρα, που είναι στην πραγματικότητα να μπορέσει αυτή η εθνική τραγωδία να φτάσει στην δικαστική της κάθαρση με την απονομή της δικαιοσύνης στο δικαστήριο, οι δικαστές ήταν φανερό εκ του αποτελέσματος, όπως το είδαμε χθες, ότι έψαχναν και έναν τρόπο χωρίς να εμποδιστεί αυτό να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα και στο άλλο αίτημα. Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο αλλά βλέπετε ότι αυτός ο τρόπος έγινε με μία διαδικασία δικονομικά σωστή, συνταγματικά σωστή έτσι ώστε να μην μείνει καμία σκιά στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή τα έχει όλα μπροστά του».

«Η δικαιοσύνη σε 20 μέρες θα έλεγα ότι πρέπει να της δώσουμε συγχαρητήρια που μπόρεσε να κάνει και το ένα και το άλλο», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.