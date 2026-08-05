Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου

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Κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα Νόννα και Νόνα.
  • Η Αγία Νόννα, με τις προσευχές και την υπομονή της, επανέφερε τον σύζυγό της Γρηγόριο στο δρόμο του Θεού, ο οποίος εξελέγχθηκε σε έναν από τους πιο λαμπρούς επισκόπους.
  • Τα παιδιά της, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Καισάριος και Γοργονία, αναδείχθηκαν σε κοσμήματα της Εκκλησίας, καθιστώντας τη Νόννα παράδειγμα για μίμηση στις κοινωνίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Νόννα, Νόνα

Αγία Νόννα

Η Αγία Νόννα, ήταν ευσεβής, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα. Ο σύζυγός της, Γρηγόριος (βλέπε 1 Ιανουαρίου), είχε πέσει στην αίρεση των Υψισταρίων, ο οποίος δεχόταν τον Ύψιστο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην Τριαδικότητά του. Η Αγία Νόννα με τις προσευχές της και την υπομονή της, επανέφερε τον σύζυγό της στο δρόμο του Θεού, ο οποίος εξελέγχθηκε σε έναν από τούς πιο λαμπρούς επισκόπους της Χριστιανικής Πίστης.

Τα παιδιά της, αναδείχθηκαν σε κοσμήματα της Εκκλησίας, είχε δύο γιους τον Γρηγόριο το Θεολόγο (βλέπε 25 Ιανουαρίου), και τον Καισάριο (βλέπε 9 Μαρτίου) και μία κόρη την Γοργονία. Έτσι η Νόννα, αποτελεί παράδειγμα για μίμηση στις κοινωνίες, που θέλουν να αντλούν από την οικογένεια, χριστιανική τόνωση.

Η Αγία Νόννα απεβίωσε ειρηνικά (πιθανώς το 374 μ.Χ.).

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