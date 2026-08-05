Ουάσινγκτον: Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ – Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Σε αναζήτηση συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται η Ουάσινγκτον, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει αισιοδοξία για γρήγορη πρόοδο στις συνομιλίες.

Τα Στενά, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν, με την ένταση να έχει προκαλέσει αναταράξεις και στις αγορές πετρελαίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε σε «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. «Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμιά οριστική συμφωνία», είπε, αλλά «ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα».

Marco Rubio on Iran: There has been progress in talks to reopen the Strait of Hormuz, but no final agreement has been reached yet. We are hopeful that an agreement will be finalized very shortly. pic.twitter.com/LUtM46LbPy — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός, Σκοτ Μπέσεντ, μίλησε στο CNBC περί συμφωνίας που θα μπορούσε να κλειστεί «σήμερα ή αύριο» για να «ξανανοίξει το στενό».

🚨🇺🇸🇮🇷 Sec. Bessent: “I think there’s a chance we may have a deal TODAY or tomorrow to open the strait.” For once in this conflict, I’d like to see evidence of this “Art of the Deal” everyone is always talking about… Writer: Samuelpic.twitter.com/pgPjj2dYbD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 4, 2026

Το Κατάρ, χώρα η οποία μεσολαβεί, μαζί με το Πακιστάν και το Ομάν, έκανε λόγο για προσπάθειες «σε εξέλιξη» για να «βρεθεί βραχυπρόθεσμη λύση που θα επέτρεπε να ξαναρχίσει ο διάλογος», διά στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Ματζίντ αλ Ανσάρι.

#Qatar, #Oman and #Pakistan have been making constant efforts to facilitate engagement between #Iran and the #United_States and to bridge their viewpoints, Adviser to the Prime Minister and Foreign Ministry spokesman Majed bin Mohammed al-Ansari said Tuesday. Co-ordination is… pic.twitter.com/ktNbQK907P — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) August 4, 2026

Στο τραπέζι η αποκλιμάκωση

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, συζήτησαν τηλεφωνικά σχετικά με τις προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει «αποκλιμάκωση των εντάσεων» ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη και «επαναπροσέγγιση των δυο πλευρών», ανέφερε το παλάτι.

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, η τιμή του πετρελαίου πέφτει. Το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχώρησε χθες κατά 5,26% στα 79,36 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τη 10η Ιουλίου.

Το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», καταρχήν συμφωνία της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, υποτίθεται πως σηματοδοτούσε την έναρξη διαδικασίας διάρκειας 60 ημερών -ανανεώσιμης- για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη ρύθμιση των ζητημάτων που εκκρεμούσαν, ιδίως του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Και ακόμη επέτρεψε να ξαναρχίσει η κίνηση στο στενό του Ορμούζ, πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που έκλεισε de facto το Ιράν την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Όμως η νηνεμία δεν διήρκεσε. Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις αρχές Ιουλίου, υπονομεύοντας τη συμφωνία. Το Ιράν ξανάκλεισε το στενό αφού ξανάρχισαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κι όσα πλοία αποπειρώνται να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης πληρώνουν ενίοτε το πληρώνουν πολύ ακριβά.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, φορτηγό που το επιχείρησε χτυπήθηκε από βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard Tech.

Το Ιράν διέψευσε τη Δευτέρα ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. «Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ. Η διάψευση προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Baghaei: No negotiations with US at present 🔹Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei clarified that Iran is not holding any negotiations with the United States. 🔹”Talks are with Oman—focusing on an agreement for safe maritime transit through the Strait of Hormuz,” he said,… pic.twitter.com/OCfUBx0u00 — Tehran Times (@TehranTimes79) August 3, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε ότι θα διέτασσε να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία, προτού ανακρούσει πρύμνα και ανακοινώσει πως ανέβαλε σχεδιαζόμενους μαζικούς βομβαρδισμούς σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η νέα αναστροφή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πάγια τακτική του, κινείται από την αρχή του πολέμου στο εκκρεμές από τις απειλές περί καταστροφικών βομβαρδισμών στις αναγγελίες περί τερματισμού της κρίσης.

Νέα εστία έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Τεχεράνη δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση και δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της. Εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού και να προχωρήσει στην επιβολή τελών, κάτι που απορρίπτουν η Ουάσινγκτον και άλλες χώρες και αντίκειται προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

«Είμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία για πορεία αποδεκτή κι από τα δυο μέρη -ούτε τη βόρεια, ούτε τη νότια-, με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και την εγγύηση των εθνικών συμφερόντων μας και της ασφάλειάς μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν Μπαγαεΐ το Σαββατοκύριακο.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα ινδικό πλοίο βυθίστηκε χθες μετά από επίθεση που δέχθηκε, σύμφωνα με Υεμενίτη αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα νέο μέτωπο έντασης, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στα μέσα Ιουλίου ανάμεσα στους Χούθι (Ανσαραλά), το φιλοϊρανικό σιιτικό ένοπλο κίνημα της Υεμένης, και τη Σαουδική Αραβία.

⚡️⭕️ Yemen bombs Saudi Arabia in retaliaton for airspace breaches for the second time: In response Saudi Arabia’s violation of the airspace in the provinces of Saada and Hajjah with its drones in Yemen, Ansarallah targeted the Najran Airport in Saudi Arabia and destroyed it’s… pic.twitter.com/qPNLcKl7j6 — Middle East Observer (@ME_Observer_) August 4, 2026

Οι αρχές της Ινδίας ανακοίνωσαν ότι τα 14 μέλη του πληρώματος του σκάφους διασώθηκαν. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που ουσιαστικά εδρεύει στη Σαουδική Αραβία, απέδωσε την επίθεση στους Χούθι.

Το κίνημα ανακοίνωσε την 20ή Ιουλίου την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, κατόπιν επιτέθηκε εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων του σουνιτικού βασιλείου με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο. Το Ριάντ διεξήγαγε βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών των ανταρτών, ενώ ανακοίνωσε και τη δημιουργία ναυτικής συμμαχίας.