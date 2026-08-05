Καιρός: Επιμένει η ζέστη – Θα αγγίξει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα αγγίξει τους 32 με 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 36 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026