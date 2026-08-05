Σαν σήμερα 5 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1824: Ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους.

Ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. 1903: Η διδασκαλική ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία.

Η διδασκαλική ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1973: Δύο Παλαιστίνιοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους (δύο αμερικανοί και ένας αυστραλός) και 55 τραυματίζονται (οι περισσότεροι αμερικανοί). Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικασθούν σε θάνατο.

Δύο Παλαιστίνιοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους (δύο αμερικανοί και ένας αυστραλός) και 55 τραυματίζονται (οι περισσότεροι αμερικανοί). Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικασθούν σε θάνατο. 1975: Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin Ρόμπερτ Πλαντ και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο.

Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin Ρόμπερτ Πλαντ και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. 1983: Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γεράσιμος Αρσένης, ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια (αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981).

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γεράσιμος Αρσένης, ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια (αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981). 1986: Η αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του προέδρου Ρόναλντ Ρήγκαν, γνωστό και ως «Πόλεμος των Άστρων».

Γεννήσεις

1850: Γκι Ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. («Ιστορίες της νύχτας και της μέρας») (Θαν. 6/7/1893)

Γκι Ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. («Ιστορίες της νύχτας και της μέρας») (Θαν. 6/7/1893) 1906: Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Η τιμή των Πρίτζι») (Θαν. 28/8/1987)

Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Η τιμή των Πρίτζι») (Θαν. 28/8/1987) 1930: Νιλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. (Θαν. 25/8/2012)

Νιλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. (Θαν. 25/8/2012) 1965: Στράτος Τζώρτζογλου, Έλληνας ηθοποιός.

Θάνατοι