SpaceX: Νέα δοκιμή του Starship τον Αύγουστο – Στόχος η επιστροφή του πυραύλου στη στεριά

Η SpaceX σχεδιάζει νέα δοκιμαστική πτήση του Starship τον Αύγουστο, με στόχο την ανάπτυξη δορυφόρων Starlink V3 και την πρώτη επιστροφή του ανώτερου σταδίου του πυραύλου με προσγείωση στη στεριά. Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία ενός πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμου συστήματος εκτόξευσης και την ενίσχυση του δικτύου Starlink.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η SpaceX σχεδιάζει νέα δοκιμαστική πτήση του Starship για τον Αύγουστο, με στόχο την ανάπτυξη δορυφόρων Starlink V3 και την πρώτη επιστροφή του πυραύλου με προσγείωση στη στεριά.
  • Η επιτυχία της προσγείωσης στη στεριά είναι κρίσιμη για το όραμα της SpaceX για πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα συστήματα, ενώ η NASA παρακολουθεί στενά για τις σεληνιακές αποστολές της.
  • Η 14η πτήση θα μεταφέρει δορυφόρους Starlink V3 με δεκαπλάσια χωρητικότητα, ενώ ο Ίλον Μασκ προβλέπει καθημερινές εκτοξεύσεις Starship στο μέλλον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα δοκιμαστική πτήση του Starship σχεδιάζει για τον Αύγουστο η SpaceX, με την επόμενη αποστολή να περιλαμβάνει κρίσιμες δοκιμές για την εξέλιξη του πυραυλικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, η εταιρεία θα επιχειρήσει την ανάπτυξη δορυφόρων Starlink V3 σε τροχιά και την πρώτη επιστροφή του ανώτερου σταδίου του πυραύλου με προσγείωση στη στεριά.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο Μασκ ανέφερε ότι η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του μεγαλύτερου πυραυλικού συστήματος που έχει κατασκευάσει η SpaceX.

Η επιστροφή στη στεριά

Η νέα δοκιμή έρχεται μετά την προηγούμενη πτήση του Starship τον Ιούλιο, κατά την οποία το ανώτερο στάδιο του διαστημοπλοίου παρουσίασε βελτιωμένες δυνατότητες ελεγχόμενης καθόδου και προσγείωσης πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Η SpaceX επιδιώκει πλέον να δοκιμάσει την επιστροφή του ανώτερου τμήματος του πυραύλου στη βάση εκτόξευσης στο Τέξας, όπου ένας ειδικός πύργος με τεράστιους μηχανικούς βραχίονες θα επιχειρήσει να «πιάσει» το διαστημόπλοιο κατά την κάθοδό του.

Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας θεωρείται κρίσιμη για το όραμα της SpaceX να δημιουργήσει το πρώτο πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα εκτόξευσης σε τροχιά, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των διαστημικών αποστολών.

Η NASA παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του Starship

Η δοκιμή αναμένεται να παρακολουθηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τη NASA, η οποία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship ως όχημα προσεδάφισης στη Σελήνη στο πλαίσιο των μελλοντικών σεληνιακών αποστολών της.

Η SpaceX βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ανάκτησης του ανώτερου σταδίου από την προηγούμενη δοκιμαστική πτήση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και η απόδοση του συστήματος.

Ο ακριβής χρόνος της επόμενης εκτόξευσης, καθώς και η τελική επιλογή της διαδικασίας προσγείωσης, θα εξαρτηθούν από τις εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Νέα γενιά δορυφόρων Starlink σε τροχιά

Η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship θα έχει ακόμη έναν σημαντικό στόχο: τη μεταφορά της πρώτης παρτίδας δορυφόρων Starlink V3 στο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, οι νέοι δορυφόροι αναμένεται να προσφέρουν έως και δέκα φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα και πυκνότητα δεδομένων σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, ενισχύοντας σημαντικά το ευρυζωνικό δίκτυο της εταιρείας.

Η SpaceX σχεδιάζει στο μέλλον κάθε εκτόξευση Starship να μπορεί να μεταφέρει έως και 60 τέτοιους δορυφόρους, επιταχύνοντας την επέκταση του δικτύου Starlink σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Μασκ βλέπει καθημερινές εκτοξεύσεις στο μέλλον

Ο ιδρυτής της SpaceX εκτίμησε ότι η συχνότητα των εκτοξεύσεων του Starship θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας ότι μέσα σε περίπου έναν χρόνο η εταιρεία θα μπορούσε να πραγματοποιεί ακόμη και μία πτήση την ημέρα ή περισσότερες.

Η επιτυχία της νέας δοκιμής θεωρείται καθοριστική τόσο για τα σχέδια της SpaceX στο διάστημα όσο και για τη μελλοντική ανάπτυξη του Starlink, το οποίο αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Πηγή: Reuters

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