Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Γιο Γιονγκ επικρίνει τη δοκιμή πυραύλου Tomahawk από την Ιαπωνία και προειδοποιεί για κλιμάκωση

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, άσκησε σφοδρή κριτική στην Ιαπωνία για τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου Tomahawk, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση που εντείνει την ένταση στην περιοχή. Η δήλωση, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, συνοδεύτηκε από αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Τόκιο, με την Πιονγιάνγκ να εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές ως απάντηση σε αυτή την απειλή.

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Βόρεια Κορέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή κριτική στην Ιαπωνία άσκησε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, με αφορμή τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου Tomahawk, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση που εντείνει την ένταση στην περιοχή.
  • Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δήλωση της Κιμ συνοδεύτηκε από αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Τόκιο για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες.
  • Η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι η Πιονγιάνγκ θα εξετάσει νέες στρατιωτικές επιλογές απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε απειλή από την Ιαπωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρή κριτική στην Ιαπωνία άσκησε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, με αφορμή τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου Tomahawk, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση που εντείνει την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δήλωση της Κιμ δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη και συνοδεύτηκε από αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Τόκιο για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι η Πιονγιάνγκ θα εξετάσει νέες στρατιωτικές επιλογές απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε απειλή από την Ιαπωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στρατηγική της ως απάντηση στις πρόσφατες κινήσεις του Τόκιο.

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