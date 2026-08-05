Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Γιο Γιονγκ επικρίνει τη δοκιμή πυραύλου Tomahawk από την Ιαπωνία και προειδοποιεί για κλιμάκωση

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Σφοδρή κριτική στην Ιαπωνία άσκησε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, με αφορμή τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου Tomahawk, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση που εντείνει την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δήλωση της Κιμ δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη και συνοδεύτηκε από αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Τόκιο για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες.

Kim Yo Jong criticizes Japan’s Tomahawk missile test, KCNA reports https://t.co/nvGglH2mA9 https://t.co/nvGglH2mA9 — Reuters (@Reuters) August 5, 2026

Η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι η Πιονγιάνγκ θα εξετάσει νέες στρατιωτικές επιλογές απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε απειλή από την Ιαπωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στρατηγική της ως απάντηση στις πρόσφατες κινήσεις του Τόκιο.