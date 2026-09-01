Λέσβος: Συνελήφθη 70χρονος που είχε υπό καθεστώς αιχμαλωσίας 76 άγρια ωδικά πτηνά σε κλουβιά

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Στη σύλληψη ενός 70χρονου, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράνομα σε αιχμαλωσία 76 άγρια ωδικά πτηνά, προχώρησαν οι δασοφύλακες του Δασονομείου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τη δασονόμο, στην περιοχή του Κάτω Τρίτους Λέσβου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρακολούθηση και παρουσία αντιεισαγγελέα. Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 70χρονου, όπου εντόπισαν τα πτηνά σε κλουβιά, αλλά και εξοπλισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για την παράνομη σύλληψη και παγίδευσή τους.

Φλώροι και καρδερίνες στα κλουβιά

Στην πλειονότητά τους, τα 76 πτηνά ήταν φλώροι και καρδερίνες, τα οποία κρατούνταν σε αιχμαλωσία. Παράλληλα, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν διάφορες παγίδες, δίχτυα, καθώς και ηχομιμητικές συσκευές, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την προσέλκυση των άγριων πτηνών.

Ο 70χρονος κατάγεται από τον Πειραιά και διαμένει στην περιοχή του Ευεργέτουλα, καθώς η σύζυγός του κατάγεται από την περιοχή.

Εξετάζεται η διοχέτευση των πτηνών στην αγορά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα αιχμαλωτισμένα πτηνά, να προορίζονταν για πώληση στην αγορά της Αθήνας.

Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω, ενώ τα ευρήματα που κατασχέθηκαν ενισχύουν τις ενδείξεις ότι τα πτηνά είχαν παγιδευτεί με σκοπό την παράνομη κατοχή και ενδεχομένως την εμπορική τους εκμετάλλευση.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο των δασοφυλάκων στην προστασία της άγριας πανίδας, αλλά και στην αντιμετώπιση περιστατικών παράνομης παγίδευσης και αιχμαλωσίας άγριων πτηνών στη Λέσβο.

Πηγή: Τα Νέα της Λέσβου