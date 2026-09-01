Λέσβος: Συνελήφθη 70χρονος που είχε υπό καθεστώς αιχμαλωσίας 76 άγρια ωδικά πτηνά σε κλουβιά

Δασοφύλακες του Δασονομείου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με δασονόμο και αντιεισαγγελέα, συνέλαβαν έναν 70χρονο στη Λέσβο, ο οποίος διατηρούσε παράνομα σε αιχμαλωσία 76 άγρια ωδικά πτηνά, κυρίως φλώρους και καρδερίνες. Στην κατοικία του βρέθηκε εξοπλισμός παγίδευσης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τα πτηνά να προορίζονταν για πώληση στην αγορά της Αθήνας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λέσβος: Αιχμάλωτα πτηνά
Πηγή: Τα Νέα της Λέσβου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 70χρονου, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράνομα σε αιχμαλωσία 76 άγρια ωδικά πτηνά, προχώρησαν οι δασοφύλακες του Δασονομείου Μυτιλήνης στη Λέσβο.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρακολούθηση, με τις αρχές να εντοπίζουν φλώρους και καρδερίνες σε κλουβιά, μαζί με παγίδες και ηχομιμητικές συσκευές.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα αιχμαλωτισμένα πτηνά να προορίζονταν για πώληση στην αγορά της Αθήνας, ενισχύοντας τις ενδείξεις για εμπορική εκμετάλλευση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 70χρονου, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράνομα σε αιχμαλωσία 76 άγρια ωδικά πτηνά, προχώρησαν οι δασοφύλακες του Δασονομείου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τη δασονόμο, στην περιοχή του Κάτω Τρίτους Λέσβου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρακολούθηση και παρουσία αντιεισαγγελέα. Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 70χρονου, όπου εντόπισαν τα πτηνά σε κλουβιά, αλλά και εξοπλισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για την παράνομη σύλληψη και παγίδευσή τους.

Φλώροι και καρδερίνες στα κλουβιά

Στην πλειονότητά τους, τα 76 πτηνά ήταν φλώροι και καρδερίνες, τα οποία κρατούνταν σε αιχμαλωσία. Παράλληλα, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν διάφορες παγίδες, δίχτυα, καθώς και ηχομιμητικές συσκευές, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την προσέλκυση των άγριων πτηνών.

Ο 70χρονος κατάγεται από τον Πειραιά και διαμένει στην περιοχή του Ευεργέτουλα, καθώς η σύζυγός του κατάγεται από την περιοχή.

Εξετάζεται η διοχέτευση των πτηνών στην αγορά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα αιχμαλωτισμένα πτηνά, να προορίζονταν για πώληση στην αγορά της Αθήνας.

Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω, ενώ τα ευρήματα που κατασχέθηκαν ενισχύουν τις ενδείξεις ότι τα πτηνά είχαν παγιδευτεί με σκοπό την παράνομη κατοχή και ενδεχομένως την εμπορική τους εκμετάλλευση.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο των δασοφυλάκων στην προστασία της άγριας πανίδας, αλλά και στην αντιμετώπιση περιστατικών παράνομης παγίδευσης και αιχμαλωσίας άγριων πτηνών στη Λέσβο.

Πηγή: Τα Νέα της Λέσβου

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ