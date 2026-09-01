Ρωσία: Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα

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Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, στη βορειοδυτική Ρωσία, έπειτα από επίθεση με drone, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Ο Ντροζντένκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι τοπικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις επιθέσεις. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη τυχόν θυμάτων.

Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί σημαντικό λιμάνι για τις ρωσικές εξαγωγές και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων.

Πηγή: Reuters