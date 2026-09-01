Ρωσία: Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα

Πυρκαγιά ξέσπασε στο σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα έπειτα από επίθεση με drone. Οι τοπικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις επιθέσεις, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για ζημιές ή θύματα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ust-luga-rosia
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, στη βορειοδυτική Ρωσία, έπειτα από επίθεση με drone, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντερ Ντροζντένκο.
  • Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι οι τοπικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις επιθέσεις, χωρίς να δώσει πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.
  • Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί σημαντικό λιμάνι για τις ρωσικές εξαγωγές και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, στη βορειοδυτική Ρωσία, έπειτα από επίθεση με drone, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Ο Ντροζντένκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι τοπικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις επιθέσεις. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη τυχόν θυμάτων.

Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί σημαντικό λιμάνι για τις ρωσικές εξαγωγές και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων.

Πηγή: Reuters

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ