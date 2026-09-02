Σαουδική Αραβία: Το Ιράν πίσω από την επίθεση σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – Δύο ναυτικοί νεκροί

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Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση σε πετρελαιοφόρο της εθνικής ναυτιλιακής εταιρείας Bahri στα Στενά του Ορμούζ, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί. Το πλοίο ήταν ένα από τα δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο και χτυπήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας ανοικτά του Ομάν.

Το Sidr, ιδιοκτησίας της σαουδαραβικής Bahri, δέχθηκε επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι δύο ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια «περιστατικού ασφαλείας» στο οποίο ενεπλάκη το πλοίο στις 23:40 τοπική ώρα τη Δευτέρα.

Το Ριάντ απέδωσε πλέον επισήμως την επίθεση στο Ιράν, μία ημέρα μετά τις αρχικές πληροφορίες για πλήγματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στην περιοχή.

Το Ριάντ ζητεί να σταματήσει η κλιμάκωση

«Το Βασίλειο υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει η κλιμάκωση και να γίνει σεβαστή η διεθνής ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Η Bahri ανακοίνωσε ότι παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με το Sidr και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές και τους φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ενώ παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει τα δεξαμενόπλοια που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές ενέργειας των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου.

Πριν από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

🚨🇮🇷☝️ BREAKING — Saudi Supertankers Slammed by “Unknown Projectiles” in Hormuz… pic.twitter.com/Nl0txyTFo5 — Pamphlets (@PamphletsY) September 1, 2026

Σειρά επιθέσεων σε πλοία της Bahri

Δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που πλοίο της Bahri γίνεται στόχος. Τον Ιούλιο, το υπερδεξαμενόπλοιο Wedyan χτυπήθηκε ενώ περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν.

Δύο ακόμη πλοία της εταιρείας, τα Masa και Amzan, δέχθηκαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν, Χούθι της Υεμένης.