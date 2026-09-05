Άλσος Γαλατσίου: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τη φωτιά – Πέταξαν κροτίδες

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθρια έκταση που οριοθετείται από το Ψυχικό, το Άλσος Βεΐκου και το Γαλάτσι, μετά από ρίψη κροτίδων. Οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και εξέφρασαν μεταμέλεια, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών.

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Γαλάτσι- φωτιά
Όπως φαίνεται η φωτιά από το Ψυχικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου και το Γαλάτσι, μετά από ρίψη κροτίδων.
  • Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων.
  • Οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους, περιέγραψαν τις ενέργειές τους και εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για την πυρκαγιά στο Ψυχικό – Πρόκληση πυρκαγιάς από ρίψη κροτίδων

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, περί ώρα 18:50, σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου και το Γαλάτσι.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανακριτικής διερεύνησης, στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. προέβησαν άμεσα σε αυτοψία του χώρου, συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και λήψη καταθέσεων, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου έναρξης, του μηχανισμού πρόκλησης και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πέταξαν κροτίδες

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των μέχρι στιγμής προανακριτικών ευρημάτων προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τριών ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε ρίψη κροτίδων, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και, ακολούθως, εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων.

Κατά την εξέτασή τους από τα ανακριτικά στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και περιέγραψαν τις ενέργειές τους που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Παράλληλα, εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους και τις συνέπειες που αυτή προκάλεσε, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς τους, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό. Η στάση τους αυτή καταγράφηκε στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και συνεκτιμάται με το σύνολο των λοιπών στοιχείων της έρευνας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών με το σύνολο του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού για τις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες.

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