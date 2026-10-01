Τη νέα συμμαχία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς – Στα τέλη Οκτωβρίου η συμφωνία

Σε ειδική σύνοδο στο Μόντρεαλ, η οποία έχει προσδιοριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδάς πρόκειται να επικυρώσουν τη «νέα συμμαχία» τους απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αντικείμενο της συμφωνίας θα αφορά ψηφιακές υπηρεσίες, στρατηγικές πρώτες ύλες και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αυτό αποκάλυψε έγγραφο που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η σύνοδος αυτή που θα διοργανωθεί στο Μόντρεαλ θα είναι μια ευκαιρία για Ευρωπαίους και Καναδούς να υλοποιήσουν τις προθέσεις τους για προσέγγιση, μετά την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε προτείνει να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ.

«Η ΕΕ και ο Καναδάς, με τις απαράμιλλες εμπορικές συναλλαγές τους, τις κοινές τους αξίες και τα επιπλέον οικονομικά πλεονεκτήματά τους, μπορούν να οικοδομήσουν μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση», υπογραμμίζεται στο προσχέδιο κοινής δήλωσης που διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση στις 27 χώρες της ΕΕ.

Αυτό το σχέδιο κειμένου που αναμένεται να δημοσιευτεί στο τέλος της συνόδου απαριθμεί έναν κατάλογο συμφωνιών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, και που πρόκειται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Περιλαμβάνουν μια συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο που θα έχει στόχο να «επιτρέψει ασφαλείς ψηφιακές ανταλλαγές και συναλλαγές, πιο γρήγορες και με λιγότερο κόστος», ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στα καναδικά σχέδια εξόρυξης στρατηγικών μεταλλευμάτων.

Επίσης, το έγγραφο αναφέρει την κοινή αγορά από την ΕΕ και τον Καναδά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών της καναδικής αεροπορικής βιομηχανίας De Havilland, τα οποία θα αναπτυχθούν έως το 2030 για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Επίσης, η Οτάβα και οι Βρυξέλλες θέλουν να αναπτύξουν τις δυνατότητες για τους πολίτες τους «να μελετούν, να εργάζονται, να κάνουν έρευνα και να οικοδομήσουν διαρκείς σχέσεις». Το κείμενο της δήλωσης αναφέρει επίσης ότι ο Καναδάς θα αρχίσει συζητήσεις για να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus.

Να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια, κυρίως με μια μελέτη σκοπιμότητας για τη δυνατότητα εξαγωγής στην Ευρώπη υγροποιημένου φυσικού αερίου που παράγεται στον Καναδά.