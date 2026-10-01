Αραγτσί: Διαψεύδει εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη RAF Fairford – «Ψάχνετε προς λανθασμένη κατεύθυνση»

Τις κατηγορίες της βρετανικής κυβέρνησης περί εμπλοκής του Ιράν στο περιστατικό που σημειώθηκε στη βάση της RAF Fairford απέρριψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Λονδίνο ότι αναζητά τον υπεύθυνο σε λάθος κατεύθυνση.
Ο Αραγτσί απάντησε στις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως «το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο» στο περιστατικό.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αμφισβήτησε ευθέως τη βρετανική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Λονδίνου να αποδώσει την ευθύνη στο Ιράν είναι εσφαλμένη.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πεποίθηση του Ιράν πως η απελευθέρωση ατόμων που φέρονται να είναι τρομοκράτες και να εργάζονται για ξένες χώρες τα λέει όλα. Κάνετε λάθος», έγραψε χαρακτηριστικά.
PM Burnham says the UK Government “can confirm our belief that we believe Iran to have played a part” in the RAF Fairford incident.
I can confirm Iran’s belief that releasing supposed terrorists working for foreign states really says it all.
You’re barking up the wrong tree.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 30, 2026