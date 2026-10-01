Αραγτσί: Διαψεύδει εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη RAF Fairford – «Ψάχνετε προς λανθασμένη κατεύθυνση»

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Τις κατηγορίες της βρετανικής κυβέρνησης περί εμπλοκής του Ιράν στο περιστατικό που σημειώθηκε στη βάση της RAF Fairford απέρριψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Λονδίνο ότι αναζητά τον υπεύθυνο σε λάθος κατεύθυνση.

Ο Αραγτσί απάντησε στις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως «το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο» στο περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αμφισβήτησε ευθέως τη βρετανική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Λονδίνου να αποδώσει την ευθύνη στο Ιράν είναι εσφαλμένη.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πεποίθηση του Ιράν πως η απελευθέρωση ατόμων που φέρονται να είναι τρομοκράτες και να εργάζονται για ξένες χώρες τα λέει όλα. Κάνετε λάθος», έγραψε χαρακτηριστικά.