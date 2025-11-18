Άβα Γαλανοπούλου: «Στους “Δύο Ξένους” καθόμασταν όρθιοι σαν τα μουλάρια, αλλάζαμε στα σκαλάκια αλλά δεν μας πείραζε» – Τι είπε για το «Πενήντα Πενήντα»

Kαλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Άβα Γαλανοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τις σειρές που έχει πρωταγωνιστήσει, όπως οι εμβληματικές σειρές, «Δύο ξένοι» και «Πενήντα Πενήντα».

Για «Δύο Ξένους» αποκάλυψε: «Τότε είχαμε άλλα “γκάζια”. Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε καθόλου που από τις 5 το πρωί ήμασταν στο πόδι. Άλλαζα 3 συγκοινωνίες τότε για να φτάσω. Ξεκίναγε το γύρισμα στις 9 το πρωί τελειώναμε στις 6 και έλεγε ο Ρήγας, “εντάξει φύγετε, δεν προλάβατε σήμερα να κάνετε το γύρισμα, αύριο πάλι”, στους μαθητές της σχολής, οχτώ παιδιά, σαν τα μουλάρια καθόμασταν όρθιοι.

Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι να κάτσουμε που λέει ο λόγος. Τόσοι άνθρωποι μπαινοβγαίνανε. Δεν μας πείραζε αυτό, το καταλαβαίνεις; Αλλάζαμε στα σκαλάκια, δεν μας πείραζε! Να σου πουν ιστορίες… τι να λέμε! Ξεκινάγαμε είχαμε γκάζια και όρεξη, πιστεύαμε ότι ξεκινάγαμε το όνειρο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο «Πενήντα Πενήντα»: «Όταν τη διάβασα, ήμουν η τελευταία τότε που έκλεισε. Είχαν περάσει και άλλες κυρίες, δεν μπορώ να πω ονόματα. Μόλις το διάβαζα, μου ήρθε στο νου, Κωνσταντάρας, Μαίρη Αρώνη… κατάλαβες; Πως ήταν κάποιες ταινίες αυτής της εποχής. Από τις καλές τους τις ταινίες, γιατί δεν ήταν όλες εξαιρετικές, υπήρχαν όμως διαμάντια. Αυτό μου ήρθε στο νου μόλις το διάβασα, δεν είπα αμέσως το “ναι”. Περάσαμε παρά πολύ ωραία στα γυρίσματα. Ήταν και ο σκηνοθέτης, μεγάλη ιστορία ο Θωμόπουλος. Τον θαυμάζω δεν βαριέται καθόλου να μιλάει, του αρέσει!».