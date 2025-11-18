Άβα Γαλανοπούλου: «Στους “Δύο Ξένους” καθόμασταν όρθιοι σαν τα μουλάρια, αλλάζαμε στα σκαλάκια αλλά δεν μας πείραζε» – Τι είπε για το «Πενήντα Πενήντα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άβα Γαλανοπούλου, THE 2NIGHT SHOW

Kαλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Άβα Γαλανοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τις σειρές που έχει πρωταγωνιστήσει, όπως οι εμβληματικές σειρές, «Δύο ξένοι» και «Πενήντα Πενήντα».

Για «Δύο Ξένους» αποκάλυψε: «Τότε είχαμε άλλα “γκάζια”. Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε καθόλου που από τις 5 το πρωί ήμασταν στο πόδι. Άλλαζα 3 συγκοινωνίες τότε για να φτάσω. Ξεκίναγε το γύρισμα στις 9 το πρωί τελειώναμε στις 6 και έλεγε ο Ρήγας, “εντάξει φύγετε, δεν προλάβατε σήμερα να κάνετε το γύρισμα, αύριο πάλι”, στους μαθητές της σχολής, οχτώ παιδιά, σαν τα μουλάρια καθόμασταν όρθιοι.

Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι να κάτσουμε που λέει ο λόγος. Τόσοι άνθρωποι μπαινοβγαίνανε. Δεν μας πείραζε αυτό, το καταλαβαίνεις; Αλλάζαμε στα σκαλάκια, δεν μας πείραζε! Να σου πουν ιστορίες… τι να λέμε! Ξεκινάγαμε είχαμε γκάζια και όρεξη, πιστεύαμε ότι ξεκινάγαμε το όνειρο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο «Πενήντα Πενήντα»: «Όταν τη διάβασα, ήμουν η τελευταία τότε που έκλεισε. Είχαν περάσει και άλλες κυρίες, δεν μπορώ να πω ονόματα. Μόλις το διάβαζα, μου ήρθε στο νου, Κωνσταντάρας, Μαίρη Αρώνη… κατάλαβες; Πως ήταν κάποιες ταινίες αυτής της εποχής. Από τις καλές τους τις ταινίες, γιατί δεν ήταν όλες εξαιρετικές, υπήρχαν όμως διαμάντια. Αυτό μου ήρθε στο νου μόλις το διάβασα, δεν είπα αμέσως το “ναι”. Περάσαμε παρά πολύ ωραία στα γυρίσματα. Ήταν και ο σκηνοθέτης, μεγάλη ιστορία ο Θωμόπουλος. Τον θαυμάζω δεν βαριέται καθόλου να μιλάει, του αρέσει!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα είναι ανώριμη συναισθηματικά και δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Αυτοκίνητο: Το σύστημα που βάζει τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

«Παράγουμε Εδώ»: Νέα δράση ΕΣΠΑ με 50% επιδότηση – Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα

Ο τύπος ανθρώπου που εξοργίζει το κάθε ζώδιο – «Σας φαίνεται ανυπόφορος»

Το LinkedIn προσθέτει αναζήτηση με AI για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν επαγγελματίες
περισσότερα
01:23 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Έλενα Χριστοπούλου: «Λύγισε» μιλώντας για την Εβελίνα Σκίτσκο και την μάχη της με τον καρκίνο – «Πάλεψε παρά πολύ δυνατά και νίκησε»

Η Έλενα Χριστοπούλου «λύγισε» στον αέρα του “Real View” μιλώντας για την εξομολόγη...
00:19 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Σταματόπουλος: «Δεν μου αρέσει να ακούω στην ίδια πρόταση εγκυμοσύνη και νούμερα»

Την αντίδραση του Παύλου Σταματόπουλου, προκάλεσε η δήλωση του Πέτρου Κωστόπουλου ότι «όταν υπ...
22:13 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μαριάννα Πολυχρονίδη για Θάνο Μικρούτσικο: «Η συνεργασία μου μαζί του ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας (17/11) η Μαριάννα ...
21:39 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Η Μπρίτζετ Τζόουνς απέκτησε το δικό της άγαλμα στο Λονδίνο – «Είναι πραγματικά χαριτωμένη»

H Μπρίτζετ Τζόουνς συναντήθηκε με τη Μέρι Πόπινς, τον Χάρι Πότερ και άλλους αγαπημένους χαρακτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα