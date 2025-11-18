ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε τη Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Περισσότερη ειρήνη στον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία — ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Η Χαμάς απορρίπτει την απόφαση

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την απόφαση, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

