Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Στους 11 οι τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι

Στους 11 έχουν ανέλθει οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί έξι άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί, τρία νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο.

Την ίδια στιγμή, άλλα πέντε άτομα νοσηλεύονται στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Οι άλλοι τέσσερις προσήλθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα.