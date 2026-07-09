Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Στους 11 οι τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι

Από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε σε γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους, έχουν τραυματιστεί 11 άτομα. Τρία από αυτά νοσηλεύονται διασωληνωμένα, με έξι να έχουν μεταφερθεί στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και πέντε στο «Αττικόν» Νοσοκομείο.

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φωτιά Ασπρόπυργος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 11 έχουν ανέλθει οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. – Τρία άτομα βρίσκονται διασωληνωμένα, δύο στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και ένα στο «Αττικόν». – Άλλοι τρεις νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα στο «Θριάσιο», ενώ τέσσερα άτομα προσήλθαν στο «Αττικόν» με αναπνευστικά προβλήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους 11 έχουν ανέλθει οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί έξι άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί, τρία νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο.

Την ίδια στιγμή, άλλα πέντε άτομα νοσηλεύονται στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Οι άλλοι τέσσερις προσήλθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

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