Άργος: Αντιδράσεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου από αστυνομικούς – Οι ανακοινώσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ

Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μπήκαν η κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή τον βαρύ τραυματισμό του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κάνει λόγο για ακόμη ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, αναδεικνύει ότι η αστυνομική βία έχει εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο φαινόμενο επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Κουμουνδούρου τονίζει ότι είναι αυτονόητη η άμεση και πλήρης διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 20χρονος στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο βαρύτατος τραυματισμός του εικοσάχρονου πολίτη στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, από τα όπλα αστυνομικών, αναδεικνύει για πολλοστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο.

Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό. Είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην άγρια Δύση.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα

“Να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν”

Την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος στην Αργολίδα υπογραμμίζει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ Μαρίνος Σκανδάμης, ζητώντας την άμεση απόδοση ευθυνών σε περίπτωση που προκύψουν παραλείψεις ή παραβάσεις από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου στην Αργολίδα συγκλονίζει. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του κράτους δικαίου. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως η πολιτική της καταστολής και της μη λογοδοσίας που ακολουθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκκολάπτει μια κουλτούρα χρήσης όπλων που δεν υπάγεται στο πλαίσιο κανόνων, αφού ο επαγγελματισμός και η υπηρεσιακή υποχρέωση κάποιων αστυνομικών βρίσκονται πια σε ελεύθερη πτώση, ενώ η ανθρώπινη ζωή εμφανίζεται να μην έχει αξία για την κυβέρνηση.

Απαιτούμε τώρα την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης για να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.