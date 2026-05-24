Times of Israel: Διαβεβαιώσεις Τραμπ σε Νετανιάχου για «διάλυση» του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι μια τελική συμφωνία με το Ιράν θα διαλύσει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, καθώς προέκυψαν λεπτομέρειες για μια συμφωνία που συνάπτεται με το Ιράν, η οποία φαινόταν να αφήνει ανεκπλήρωτα βασικά ισραηλινά και αμερικανικά αιτήματα και προκάλεσε βαθιές ανησυχίες στην Ιερουσαλήμ.

Τι θα προβλέπει η αρχική συμφωνία Ουάσιγκτον – Τεχεράνης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αρχική συμφωνία θα επικεντρωθεί στην παράταση μιας υπάρχουσας εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες και στο άνοιγμα των αποκλεισμένου Στενού του Ορμούζ για τη ζωτικής σημασίας ναυσιπλοΐα, με το βασικό ζήτημα των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν να υποβιβάζεται σε συζητήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και χωρίς καμία απαίτηση από το Ιράν να εξαγάγει το απόθεμά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Επιπλέον, το σχέδιο λέγεται ότι περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στην εν εξελίξει σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, αλλά δεν περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Οι διαβεβαιώσεις Τραμπ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel, ο Τραμπ «διευκρίνισε ότι θα παραμείνει σταθερός στις διαπραγματεύσεις για το μακροχρόνιο αίτημά του για τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος, και ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς να εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις», τόνισε ο ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει το απόγευμα του Σαββάτου ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν οριστικοποιούν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης «έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» και θα ανακοινωθεί σύντομα. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει σχεδόν πλήρως το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις.

Το αίτημα Νετανιάχου για ελευθερία δράσης στα πολεμικά μέτωπα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel, από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι «όλων των απειλών σε όλα τα μέτωπα», ανέφερε ο αξιωματούχος του Ισραήλ. «Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι απειλών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του σε αυτή την αρχή», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αφού την περασμένη εβδομάδα, οι δύο ηγέτες λέγεται ότι είχαν μια τεταμένη συνομιλία σχετικά με τον καλύτερο τρόπο δράσης με το Ιράν. Ο Νετανιάχου φέρεται να τασσόταν υπέρ της επανέναρξης των πληγμάτων, ενώ ο Τραμπ ήθελε να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας και ισραηλινές ανησυχίες

Ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει μια συνεδρίαση του στενού συμβουλίου ασφαλείας το βράδυ της Κυριακής για να συζητήσει την υπό διαμόρφωση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, επιβεβαίωσε σύμβουλος ενός εκ των συμμετεχόντων υπουργών στους Times of Israel.

Δεν υπήρξε καμία δημόσια δήλωση από τον Νετανιάχου ή άλλους υπουργούς εν μέσω των αυξανόμενων αναφορών για μια συμφωνία που βρίσκεται προ των πυλών.

Ωστόσο, το μέσο Maariv επικαλέστηκε ένα ανώνυμο μέλος του συμβουλίου ασφαλείας, το οποίο δήλωσε σε ιδιωτική συζήτηση ότι, εάν οι αναφερόμενοι όροι της συμφωνίας είναι ακριβείς, τότε αυτή είναι «πολύ κακή». Σύμφωνα με το μέσο, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν περισσότερο για το γεγονός ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έχει υποβαθμιστεί κάτω από την επίτευξη εκεχειρίας και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η πηγή δήλωσε στο Maariv ότι η ανησυχία είναι πως η συμφωνία δίνει στο Ιράν «χρόνο, χρήμα και περιφερειακή ηρεμία, χωρίς την πραγματική διάλυση των πυρηνικών και τρομοκρατικών δυνατοτήτων του».