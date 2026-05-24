Νίκος Παππάς: Δεν υπάρχει σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα»

Τη θέση του για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και για την υπόθεση Πολάκη, διατύπωσε ο βουλευτής του κόμματος, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews .

Αναφερόμενος στη σύγκρουση ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Παύλο Πολάκη, αλλά και στη διαγραφή του τελευταίου, σημείωσε πως «εγώ δεν θα απέδιδα στον Σωκράτη Φάμελλο άλλα κίνητρα», ενώ πρόσθεσε ότι «ο Πολάκης είπε το αυτονόητο», εξηγώντας πως αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεδρίασης των κομματικών οργάνων.

Παράλληλα, εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι στα σενάρια περί διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν» τέτοιες προοπτικές και καλώντας όσους τα διακινούν «να μην σπαταλούν ενέργεια». Σχολιάζοντας μάλιστα τα σενάρια για πιθανή πώληση της περιουσίας του κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα – πολιτικά μιλάω πάντα».

Ο Νίκος Παππάς έστειλε παράλληλα μήνυμα υπέρ της ενότητας στον χώρο της Αριστεράς, με αφορμή και το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκέντρωση της Τρίτης (19/5/2026), σημειώνοντας πως «ο κόσμος της Αριστεράς χαίρεται όταν ακούει εκκλήσεις και πράξεις ενότητας». Όπως είπε, «η ενότητα παραμένει ζητούμενο και όχι κάτι δεδομένο, αποδίδοντας τη σημερινή εικόνα σε λάθη και στις εξελίξεις που ακολούθησαν μετά το 2023, όπου όπως υποστήριξε, καταγράφηκαν φαινόμενα κατακερματισμού».

Για την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία», σημειώνοντας ότι όλα τα στελέχη έχουν ευθύνη τόσο για την υλοποίηση των αποφάσεων όσο και για την ανάληψη πρωτοβουλιών. Παραδέχθηκε πάντως ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στη λειτουργία των οργάνων, λέγοντας πως «έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε», κάτι που όπως ανέφερε, συνέβαλε στα εσωτερικά «σκαμπανεβάσματα».

Σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για νέο πολιτικό φορέα, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι η στάση μη συνεργασίας από τη νέα κίνηση «πρέπει να συνυπολογιστεί», καθώς όπως υπογράμμισε, αποτελεί ουσιαστικά κάλεσμα προς τους πολίτες να τη στηρίξουν.

Αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο μετακινήσεων στελεχών, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος επιλέξει να ενταχθεί σε άλλο κόμμα «οφείλει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του», ενώ χαρακτήρισε «προσβλητικές» τις δημόσιες συζητήσεις περί «πλειστηριασμού εδρών».

Για την επόμενη ημέρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει το «ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο» ώστε να συγκροτήσει συμμαχίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι απαιτούνται σαφείς πρωτοβουλίες και πολιτικές θέσεις. Την ίδια ώρα, αναγνώρισε την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στην κοινωνία για την αδυναμία συνεργασιών και τον κατακερματισμό που καταγράφηκε την περίοδο 2023-2026.

Κλείνοντας, άσκησε κριτική στη στρατηγική της μη συνεργασίας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιλογές ενισχύουν την κυβέρνηση, ενώ έδωσε έμφαση και στη σημασία των συλλογικών διαδικασιών, σημειώνοντας ότι «η Αριστερά πρέπει να λειτουργεί μέσα από συμμετοχικά όργανα, με λογοδοσία και ενεργό ρόλο της βάσης».