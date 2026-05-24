Ερωτευμένη η Ζιζέλ Πελικό: «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα» – Η συγκλονιστική εξομολόγησή της

Η Ζιζέλ Πελικό μίλησε δημόσια για το πώς κατάφερε, έπειτα από χρόνια βαθιάς τραυματικής εμπειρίας, να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη της προς έναν άνδρα και να ερωτευτεί ξανά, μετά την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της.

Μιλώντας στο Hay Festival της Ουαλίας, η 73χρονη περιέγραψε τη νέα φάση της ζωής της και την απρόσμενη εξέλιξη που πήρε η προσωπική της πορεία: «Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου είπε, «πρώτα απ’ όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά».

Αναφερόμενη στη γνωριμία της με τον σύντροφό της, Ζαν-Λουπ Αγοπιάν, σημείωσε ότι «οι πορείες μας διασταυρώθηκαν σε μια στιγμή», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία».

Παράλληλα, εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη της: «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα, ή να ερωτευτώ, αλλά αυτό μου συνέβη, οπότε βλέπετε ότι όλα είναι πιθανά στη ζωή, δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεστε».

Η Πελικό μίλησε για την παρουσία της στο φεστιβάλ και το αυτοβιογραφικό της έργο «Ένας ύμνος στη ζωή», τονίζοντας ότι η δημόσια ομιλία της αποτελεί για την ίδια μια μορφή υπέρβασης: «Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος».

Παρά τις εμπειρίες της, τόνισε την ανάγκη κοινωνικής αφύπνισης απέναντι στη βία κατά των γυναικών, την οποία χαρακτήρισε «φρικτό κακό που ξεπερνά όλα τα σύνορα», ενώ εξέφρασε και μια βαθιά αισιόδοξη οπτική για το μέλλον: «Μπορούμε να ζούμε μαζί αρμονικά, άνδρες και γυναίκες», είπε «και είναι σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία». «Ίσως είμαι από τη φύση μου πολύ αισιόδοξη, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα προχωρήσει προς την ειρήνη και την αγάπη».

Σε σχέση με την υπόθεση του πρώην συζύγου της, αναφέρθηκε και στη συνέχιση ερευνών γύρω από τον ιστότοπο, που φέρεται να χρησιμοποιούσε για την προσέλκυση δραστών, ενώ υπογράμμισε το βάρος της δημόσιας έκθεσής της μετά την απόφασή της να άρει την ανωνυμία της, σημειώνοντας ότι αντιμετώπισε απόπειρες ταπείνωσης από την υπεράσπιση των καταδικασθέντων.

Η κόρη της, Καρολάιν Νταριάν, έχει επίσης κινηθεί νομικά κατά του πατέρα της, καθώς μεταξύ των υλικών που είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του περιλαμβάνονταν φωτογραφίες της σε κατάσταση που ήταν αναίσθητη.