Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας αύριο και το Σάββατο στην Περιφερειακή Οδό λόγω Flyover

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Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη, και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων) θα εφαρμοστεί αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στο πλαίσιο των εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης: